'Had ik maar een rookmelder gehad', Jeroen beleefde hachelijke momenten

Jurriens ontsnapte in 2018 ter nauwe nood aan een brand in zijn eigen woning. Het modem van zijn internet kreeg kortsluiting en vatte midden in de nacht vlam. De brand sloeg over op de gordijnen, de bank en zo verder in het hele huis. Jurriens schrok wakker van het knappen van de ruiten. Een rookmelder had hij destijds niet. Nu blikt hij terug en laat hij duidelijk merken dat iedereen een rookmelder moet nemen.

"Toen ik wakker schrok stond het huis al vol rook. Ik kon geen kant meer op en belde de brandweer. Die hebben me uiteindelijk via het raam naar buiten gehaald." Jurriens werd naar het ziekenhuis gebracht en kwam later die dag weer thuis. Van het huis was weinig over. "Het had allemaal minder erg kunnen lopen als ik rookmelders had gehad. Dan had ik zelf nog naar buiten kunnen komen."

Actief campagne voeren

De brandweer gaat nu actief campagne voeren om te zorgen dat iedereen een rookmelder in huis heeft. Voor de brandweer valt er veel te winnen "Het bespaart slachtoffers, we krijgen sneller een melding en we kunnen personeel beter inzetten als de brand niet heel groot wordt omdat we er op tijd bij zijn. In het ergste geval kan een rookmelder een mensenleven besparen." zegt Charles Hasselaar, van de brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

De oproep van Hasselaar is dat er in elke ruimte waar elektronica is een rookmelder aanwezig moet zijn.

