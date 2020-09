Nieuwe regels 'een feest' voor pandjesbazen

De gemeente broedt al een tijdje op ideeën om het splitsen en verkameren van woningen meer te reguleren. Zo worden er in de voorliggende plannen regels gesteld aan minimale grootte, ruimtes voor fietsen en afval en moet er in de meeste gevallen een vergunning worden aangevraagd. Ook wordt het huisvesten van arbeidsmigranten in nieuwe panden feitelijk onmogelijk gemaakt.

Verder is de regel opgenomen dat er binnen 50 meter van een pand dat kamers verhuurd geen ander pand voor die bestemming mag komen. Maar dat gold alleen voor de wijk Spijkerkwartier. Omdat er zoveel reacties uit de stad kwamen om dat overal in te voeren, is het college hierin meegegaan. En dat is 'een beetje dom', vindt Loos.

Rotte appels

De regels gelden namelijk niet voor bestaande panden. "Dus die eigenaren wrijven zich in hun handjes dat er binnen 50 meter geen andere panden komen die wel aan de regels moeten voldoen." Het idee is juist dat de nieuwe panden met betere kwaliteitseisen de rotte appels uiteindelijk wegdrukken doordat huurders daar liever wonen, stelt Loos.

Bovendien gaan de nieuwe regels volgens de liberaal al helpen om de overlast die de inwoners ervaren tegen te gaan. "Het is jammer dat we dat nog niet goed hebben uit kunnen leggen aan de Arnhemmers." Een praktisch bezwaar is dat er volgens Loos nog geen goed overzicht is van verkamerde panden. "Dus je kunt die 50 meter helemaal niet controleren."

'Kunnen geen kant op'

Daarom dient de VVD'er samen met CDA, D66, Arnhem Centraal, DENK Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij een voorstel in om dat deel van het collegeplan terug te draaien. Samen hebben de partijen op één zetel na een meerderheid. Maar omdat ook Partij voor de Dieren en ChristenUnie aan Omroep Gelderland laten weten het voorstel te steunen, stevent het woensdagavond op een zekere meerderheid af.

Anders zouden nieuwe verhuurders die zich aan de regels houden geen kant op kunnen, ziet Klaartje van Dillen (CDA). "En de panden waar inwoners nu van balen, zouden veel langer blijven."

'Gerichte maatregelen'

"En als alle regels zijn ingevoerd en we hebben een goed overzicht van waar die panden precies zitten, kunnen we alsnog kijken waar er overlast is", besluit Loos. "Dan kunnen we gerichte maatregelen invoeren."

