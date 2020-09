Vitesse-supporters gaan nu thuiszitten en hun bek houden

Voor de supporters kwam de nieuwe maatregel van het kabinet, om de supporters weg te houden bij het voetbal, keihard aan. "Dat is bij alle supporters en ook bij mij. En gezien de stijgende aantallen rond de besmettingen met corona denk ik niet dat we binnen drie weken klaar zijn. Ik denk dat we een langere tijd zonder voetbal zitten, dat is drama."

De voorzitter snapt ook niet helemaal waarom er nu voor gekozen is om de supporters te weren uit de stadions. "Ik snap het beleid om het virus terug te dringen, maar deze maatregel landt bij mij nog niet helemaal. We hebben één wedstrijd gehad en incidenten waren in een ander deel van het land. Bij Vitesse was alles goed verzorgd en hielden de mensen zich aan de maatregelen. Ik zie niet in dat dit bijdraagt."

Bek houden

Maar er zit niks anders op voor de supporters dan zich eraan te houden. "We gaan dan maar onze bek houden en thuiszitten, dat was de instructie toch?", zo reageert Van Veelen met een knipoog naar een uitspraak van minister-president Mark Rutte.

'Nog geen besmetting uit stadions'

De directeuren van Vitesse en NEC balen vandaag nog altijd van de maatregel. "Het is een flinke aderlating, ook financieel. We weten nog niet hoelang dit gaat duren, hopelijk kunnen we na drie weken weer supporters toelaten, maar dat is koffiedik kijken", stelt directeur Pascal van Wijk van Vitesse.

NEC-directeur Wilco van Schaik wil toch wel over drie weken weer supporters kunnen toelaten. "Het is toch krom als musea en pretparken wel mogen openblijven, als musea en pretparken over drie weken nog openblijven, dan mag het voetbal ook weer open. Daarnaast is er nog geen enkele besmetting, voor zover wij weten, vanuit het stadion vastgesteld. Volgens mij is dit de enige plek in de samenleving waar echt op anderhalve meter geleefd wordt."