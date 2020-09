Theaters en bioscopen vragen Bruls om uitzondering op groepsgrootte

Schouwburgen en theaters moesten in het voorjaar massaal dicht als gevolg van de coronamaatregelen, maar putten nu hoop uit dat ene zinnetje van premier Rutte: veiligheidsregio's kunnen voor hun een uitzondering maken op de maximale groepsgrootte. “Als we weer terug moeten naar 30 personen, is dat een ramp.”

De maximale groepsgrootte - vanaf vanavond maximaal 30 personen binnen - zou niet moeten gelden voor theaterpodia, bioscopen en filmtheaters. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties pleit voor een uitzondering voor haar achterban. In een brief aan Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio's en burgemeester van Nijmegen, vraagt de branchevereniging om vandaag nog uitsluitsel te geven, omdat er vanavond nog voorstellingen zijn met meer dan 30 bezoekers.

Van groot cultureel belang

Dat geldt bijvoorbeeld voor de schouwburg Amphion in Doetinchem. “Wij hebben voor vanavond al dispensatie van de burgemeester, dus die voorstelling kan doorgaan. Ik ben nu een brief aan het schrijven aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om een ontheffing te krijgen op de groepsgrootte. Dat kan voor 'zalen van groot cultureel belang' en wij vinden van onszelf dat we dat zijn natuurlijk”, stelt directeur Charles Droste.

Zijn collega Hans Verbugt van Musis en het Stadstheater Arnhem heeft zijn hoop ook gevestigd op de veiligheidsregio. “Die vergadert nu of wij uitgezonderd mogen worden van die groepsgrootte. Als wij weer terug moeten naar 30 personen, is dat een ramp. Juist wij zijn heel erg goed voorbereid en ingericht om mensen op een veilige manier te ontvangen. Dat kan niet de reden zijn.”

Kort lijntje

Theater Orpheus in Apeldoorn heeft in ieder geval goede hoop dat die ontheffing er ook komt. “Voor de voorstelling van vanavond kregen we gisteravond al snel toestemming om die door te laten gaan. We hadden een kort lijntje met de veiligheidsregio, want als we alles hadden moeten afzeggen, kan je daar niet mee wachten tot de volgende ochtend”, vertelt directeur Mirjam Barendregt.