Kap van duizenden bomen aan Duitse grens

“In ’s-Heerenberg betrof het honderd bomen. Wij hebben het hier in Duitsland eerder over de kap van honderdduizend bomen”, zegt Michael Blaske, woordvoerder van het Duitse bosbeheer. Volgens Blaske is dit slechts een begin: “Het belangrijkste is dat we ingrijpen om de bomen en het bos te redden. Helaas is het onvermijdelijk dat we in de toekomst nog meer bomen moeten kappen.”

Vanwege het veranderende klimaat is het volgens de woordvoerder lastig in te schatten welke maatregelen in de toekomst volgen. Evenals bij Kasteel Huis Bergh gaat het Duitse bosbeheer andere boomsoorten planten om te voorkomen dat het bos in de toekomst verdwijnt. “We hopen dat er een soort tussenzit die wel bestand is tegen de aanhoudende droogte”, aldus Blaske.



In Duitsland is het merendeel van de bossen in privébezit, waardoor het ingrijpen op grote schaal lastig is. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen betreft dit 64 procent van het bos. “Het bosbeheer adviseert de eigenaren hoe ze de massale bomensterfte kunnen indammen”, zegt Blaske. “Maar het blijft natuurlijk hun eigen keuze wat ze daarmee doen.”