Pioniers trekken strowijk in Lent met bloed, zweet en tranen uit de grond

Met een grote groep mensen in één gemeenschappelijk en duurzaam complex leven. Dat is de uitgekomen droom van een Nijmeegse vriendengroep die klaar was met alleen praten over ecologisch wonen. Op 1 mei vierde strowijk Iewan in Lent met vijftig bewoners op gepaste afstand het eerste lustrum.

Iewan (Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Arnhem en Nijmegen) is in Nederland het grootste met strobalen gebouwde wooncomplex en was bij oplevering in 2015 het grootste strobalenproject in Europa. Nu biedt het plek aan 24 sociale huurwoningen. Het gebouw aan de Karl Marxstraat in Lent is een schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen met inzet van zonnepanelen, een groen dak, een circulair watersysteem dat regenwater opvangt en eigen afvalwater reinigt en hergebruikt, en vloerverwarming gevoed door een collectieve pelletkachel.

Toch een beetje balen van stro

Het complex waarvan de muren zijn opgebouwd met strobalen kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De initiatiefnemers moesten gaandeweg min of meer het ecologische wiel uitvinden. Niemand had ervaring in het zelf bouwen, de aannemer bleek weinig of geen kennis van duurzame bouwmaterialen te hebben en het weer werkte in de beginfase ook niet bepaald mee. Toen de zelfbouwers en vele vrijwillige hulpkrachten in de zomer van 2014 de wanden met strobalen hadden gevuld, zorgden tropische regenbuien voor doorweekte muren en zat er niets anders op dan uitpeuteren en opnieuw beginnen.

'Het kan wél !'

Maar de groep zette door onder het motto 'Het kan wél !' en het complex werd zelfs één maand eerder dan verwacht opgeleverd. Het sjouwen en tillen van de strobalen leverde als bonus ook nog eens stevige spierballen op. "Het was zwaar, maar het is geweldig om je eigen huis te kunnen bouwen" zegt initiatiefneemster van het eerste uur Mare Nynke Zijlstra. "Ik woon in mijn ideaal en probeer dat nu verder te verspreiden en via trainingen en workshops uit te dragen." Daartoe heeft ze samen met een andere Iewanista, Hanneke Beld, Bureau Viertel opgezet dat woongroepen in oprichting, gemeentes en woningcorporaties op weg helpt. Vanaf vijf woningen is er al zelfbeheer van een complex mogelijk.

Harm Edens in gesprek met Mare Nynke - foto Omroep Gelderland

'Humor en gepaste zelfspot'

Behalve dat ecologisch wonen een bewuste keuze zou moeten zijn, wordt van bewoners ook 'humor en gepaste zelfspot' verwacht, want in een woongemeenschap "moet je af en toen een stapje terug kunnen doen voor het collectief" meldt Mare Nynke.

Iewan herbergt nu drie woongroepen, woningen voor één- of tweepersoons huishoudens, of één- of twee-oudergezinnen. Er is een werkplaats, waar samen kan worden geklust, de voedselcoöperatie VOKO Lent samen met Eikpunt (een andere woongemeenschap vlakbij) waarvan ook de buurt lid kan worden. De Kleine Wiel is het eigen 'club&buurthuis' met mogelijkheden om te vergaderen, cursussen (als yoga en acrobatiek) te volgen of tijdelijke werkruimte te huren.

Groene Koppen-presentator Harm Edens gaat in Lent buurten en laat zich door bewoonster Mare Nynke rondleiden. Te zien op TV Gelderland op woensdag 30 september vanaf 17.20 en vanaf nu ook op de website zie: