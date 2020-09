Duizenden euro's weg na inbraak in Wageningen

De inbraak is op 31 juli. Een onbekende man weet een woning aan de Mondriaanlaan in Wageningen binnen te komen. Korte tijd later staat hij al buiten.

Een paar dagen later belt de bank over vreemde transacties.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Enkele uren na de inbraak wordt met de gestolen pas geld gepind aan de Arnhemseweg in Ede. Even later ook bij een andere geldautomaat in die stad.

Er wordt meerdere keren geld van de rekening van het slachtoffer gehaald, zelfs in winkels. De Wageninger raakt duizenden euro’s kwijt.

Weet je wie deze man is of kun je meer over deze zaak vertellen? De politie zit klaar op 0800-6070, maar je kunt ook Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020368534. Een tipformulier op de website van de politie vind je hier.