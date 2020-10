Ooggetuige zoekt piloot neergestort vliegtuig. Wie helpt hem zoeken?

Als negenjarige heb ik in de oorlog (7 oktober 1944) een vliegtuig zien crashen waar de piloot met zijn valscherm uit sprong en bij ons tegen het hek belandde. Het vliegtuig stortte in de rivier de Rijn bij Millingen aan de Rijn waar ik vlak bij woonde. Dit heeft op mij grote indruk achtergelaten.

Na de oorlog heb ik er van alles aan gedaan om te weten te komen wie er in het vliegtuig zaten en wie de overlevende was en waar hij woonde. Dat laatste is niet gelukt omdat Nederland alleen maar een registratie heeft van de gevallenen. Het vliegtuig stond niet vermeld als gecrasht in het oorlogsmuseum in Groesbeek, wat wel had gemoeten.

Bij nader onderzoek met hulp van mensen van het museum heb ik veel gegevens gevonden zoals ook de naam van de piloot luitenant Kerr die overleefde en het onderdeel (R.A.F. 92 B.G.) waar hij voor vloog en ook het serienummer van dit vliegtuig (43-38434). Hiervoor moet ik het Bundes archief in Freiburg bedanken.

Nu heb ik een boekje geschreven over mijn jeugd waar ook het een en ander over de oorlog staat vermeld en over het gevallen vliegtuig. Dit boekje wil ik graag Lt Kerr, als hij nog leeft ,doen toekomen en anders zijn familie. Deze mensen hebben voor ons gevochten en hiermee wil ik laten weten dat we dat ook na 75 jaar nog niet vergeten zijn.

Wie kan me helpen om het adres van de piloot of zijn nabestaanden te vinden? Ik zou graag een brief schrijven naar het consulaat, maar mijn Engels is niet toereikend.

Het hoofdstuk uit het boek over het neerstorten van het vliegtuig:

Vliegtuig

Ook gebeurde het dat op een zaterdag toen we op de dijk stonden te kijken er een vliegtuig uit de richting van Zevenaar aan kwam vliegen die problemen had en de links buiten motor stil had staan met de propeller in de vaanstand. Wij hoopten dat hij bezet gebied nog zou kunnen halen en een noodlanding zou kunnen maken. Er viel echter weer een motor uit en dan nog een. Hij had geen kans meer en maakte een grote bocht over Millingen en plonsde bij de werf van Bodewes in de Rijn. Millingen bleef een ramp bespaard en daar kunnen we de piloot nu nog dankbaar voor zijn.

Omdat ik de dijk afgerend was in de veronderstelling dat het vliegtuig recht op me af kwam en onder tegen de muur was gaan liggen en hoopte daar nog ruimte over te houden om te overleven als de muur om zou vallen.

Toen het vliegtuig overgevlogen was rende ik de dijk weer op en zag hem in de rivier vallen. Weg was hij opeens en het was of de wereld stil stond. Hij leek zo groot en beheerste het hele luchtruim en nu was alles weg en ook zijn lawaai was er niet meer. Alsof het leven opnieuw op moest starten en we weer begonnen met ademhalen. De flak flak uit Zevenaar had zijn best gedaan.

Toen we verwachtingsvol de hemel afspeurden omdat het toch niet zomaar afgelopen kon zijn en er wel ergens een adertje onder het gras zou moeten zitten, bleek dat ook zo te zijn. Een klein puntje tekent zich af in de lucht en wordt steeds wat groter. We verbazen ons er over dat hij zo hoog zit terwijl het vliegtuig heel laag leek te zitten. Het is een parachute en dus is er eentje uit het vliegtuig gesprongen….eentje maar! Hij zakt en zakt en heeft duidelijk een revolver in de hand. Ook de Duitsers komen opdraven en houden de weerloze man onder schot .Ondertussen is ook de Poolse Duitser op komen draven die nog geen IJzeren kruis heeft en we zien het donker in.

De piloot laat iets vallen en ik hoop dat het een pistool is en volg het vallende ding tot op de grond. Het valt bij de zesde paal van het weiland en niemand reageert. Afwachten en dagen tellen zeg maar. `De para daalt en daalt en komt met de parachute aan de bovenleiding van het lichtnet te hangen. Met een paar keer schommelen komt hij los en zakt rustig naar beneden. De piloot pakt heel langzaam een pakje sigaretten uit zijn borstzakje en steekt hem aan, de rest met de aansteker er bij gooit hij naar de Duitsers toe. Dan doet hij de koppel met pistool af en ook het zwemvest en verder alles wat hij niet meer nodig zal hebben. Waaronder de parachute .

Ze voerden hem af onder bewaking van de Pool en nog vijf andere dappere Duitsers naar de plek waar ook de paarden afgemaakt werden. Mijn vader en nog een paar andere mensen lopen mee omdat ze in bijzijn van burgers niet zo snel moorden. Onder tussen bekijken de andere Duitsers de spullen zoals het zwemvest en zo. Ik sta er wel weer kort genoeg bij.

Toen ze weg waren ben ik eens gaan kijken wat de piloot had laten vallen en dat waren twee oordopjes waar een kort kabeltje en een stekkertje aan zat. Later heb ik dat dingetje met Gertje geruild voor een emmer patronen van allerlei soort .Zaterdags werden wij gewassen en ontluist, zo ook deze zaterdag . Maar eerst moesten we in de blote bast op een wit laken gaan staan en werden wij gekamd met een dubbelloops jachtgeweer [korte kam met aan twee kanten tanden die nogal scherp waren].