Wethouder Zevenaar gaat in gesprek met bezwaarmaker fietspad Spijk

De gemeente had alle voorbereidingen klaar om het noodfietspad aan te kunnen leggen, toen er deze zomer ineens toch een bezwaar binnenkwam van een buurtbewoner. Onverwacht, liet de wethouder weten.

Maar dit ene bezwaar had en heeft grote gevolgen: de aanleg is uitgesteld totdat het bezwaar is afgehandeld. Vermoedelijk kan het fietspad dan pas na de winter worden gerealiseerd, terwijl de inwoners van Spijk zitten te springen om een veilige fietsroute van het dorp naar Lobith, Tolkamer of Zevenaar.

Positieve afloop

De inwoners willen maar één ding: veiligheid voor de vele fietsers. Nu er ook geen school meer is in het dorp, moeten er nog meer jonge kinderen over de dijk. Er is veel vrachtverkeer en zeker nu de dagen korter worden en het weer slechter, is er vaak slecht zicht. De Stichting Actief Spijk trok daarom vorige week aan de bel tijdens een commissievergadering van de gemeente Zevenaar: er moet iets gebeuren.

Wethouder Carla Koers heeft eerder deze week een gesprek gehad met de stichting en aangegeven zich in te zetten voor een oplossing. Ze gaat in gesprek met de bezwaarmaker. Wat de precieze inzet is van dat gesprek kan de gemeente nog niet zeggen. De Stichting Actief Spijk kijkt goed terug op het gesprek met de wethouder en hoopt op een positieve afloop.

Volgende week zal de kwestie opnieuw worden besproken in de gemeenteraad.

