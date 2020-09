Ook in Zutphen weer corona-patiënten op de IC

Na weken coronavrij te zijn geweest zijn ook in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen weer coronapatiënten opgenomen op de intentensive care. Het gaat om twee IC-bedden, meldde burgemeester Annemieke Vermeulen maandagavond.

Terwijl premier Mark Rutte de nieuwe landelijke maatregelen toelichtte, praatte het college van burgemeester en wethouders in Zutphen de gemeenteraad bij over de lokale stand van zaken.

Tweede golf

Burgemeester Annemieke Vermeulen vertelde dat zij eerder op de dag een bezoek bracht aan het Gelre Ziekenhuis in haar stad, waar medewerkers spraken over een 'officiële tweede golf'. "Er liggen momenteel twee corona-patiënten op de ic in Zutphen, daarnaast zijn er nog dertien coronapatiënten opgenomen op andere afdelingen van het ziekenhuis", aldus Vermeulen.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus ligt in Zutphen tot nu toe op 156. Dertien inwoners zijn aan het virus overleden.

Volgens de burgemeester kunnen inwoners met klachten zich binnenkort in de eigen gemeente laten testen. "We hopen dat de teststraat van de GGD binnen twee weken open gaat." Nu moeten Zutphenaren met klachten naar Zelhem, Apeldoorn of Deventer.

Grotere terrassen in de winter

Naast de actuele cijfers ging wethouder Annelies de Jonge in op de situatie in de Zutphense binnenstad, waar deze zomer de terrassen een stuk groter dan gebruikelijk waren in verband met de 1,5 meter regel. De Jonge is van plan om dit ook in de winter door te zetten, zodat horecazaken een winterterras kunnen inrichten.

"We zijn in overleg met de horecaondernemers om te kijken of we de winterterrassen kunnen verlengen tot april 2021." Hoe de donderdag- en zaterdagmarkt in de binnenstad er precies uit gaan zien wordt later bekend. De afsluiting van de Lange Hofstraat voor auto's verlengt de gemeente in ieder geval tot 31 maart.

Kosten voor de gemeente

Volgens wethouder Harry Matser kost de coronacrisis de gemeente Zutphen in ieder geval een kleine één miljoen euro. "Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we een tweede golf te pakken, wat dat allemaal gaat betekenen weten we nog niet."

Raadsleden uitten maandagavond onder meer hun zorgen over eenzame ouderen in de gemeente. Ook stelde een Forum-lid vragen over of de gemeente de maatregelen, bijvoorbeeld in de horeca en op straat, wel voldoende zichtbaar controleert. En of zij daar wel genoeg mensen voor heeft.

"Er is altijd te weinig handhaving om alle overtredingen te kunnen zien, maar je moet roeien met de riemen die je hebt", reageerde de burgemeester. "En ik weet niet of nog meer inzet van toezicht en handhaving de kant is die we op willen. Ik vind dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen."