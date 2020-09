Teleurstelling en onbegrip bij voetbalclubs nu fans worden geweerd: 'We lijden weer schade'

De nieuwe en strengere maatregelen raken de sport keihard. Voetbal is de sport die het meeste publiek trekt en dan vooral in het profvoetbal. De Gelderse clubs werden maandagmiddag al grotendeels op de hoogte gebracht door de KNVB van de pijnlijke besluiten.

De maatregelen gelden voor minimaal drie weken. "Het lukt ons niet om het virus goed genoeg terug te dringen", zei premier Rutte. "Door reisbewegingen ontstaan sociale contacten. Daarom voorlopig geen publiek bij alle sportevenementen."

Opnieuw schade

Een rondje langs Gelderse profclubs in het voetbal maakt duidelijk dat de teleurstelling groot is. "Zeker als je kijkt naar al het werk dat wij erin hebben gestopt om het stadion coronaproof te maken. Daar zit continu echt veel werk in", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik namens NEC. "De ellende wordt weer groter en we lijden opnieuw schade. Het houdt een keer op. Aan de andere kant zijn wij onderdeel van de maatschappij en kun je het voetbal daar niet buiten plaatsen."

Ook De Graafschap reageert teleurgesteld. "Dit had ik niet zien aankomen. Maar ik snap dat wij ons niet buiten de samenleving kunnen plaatsen", zegt algemeen directeur Ostendorp. "Maar ik zet dan wel weer mijn vraagtekens bij het feit dat in dierentuinen, musea en theaters wel mensen naar binnen mogen." Van Schaik is het daar helemaal mee eens. "Daar wringt de schoen. Dit aspect is wel het kromme in het hele verhaal. Het voetbal wordt onevenredig hard geraakt, vind ik."

Twee incidenten

Ostendorp vermoedt dat de radicale ommezwaai van het kabinet ook te maken heeft met de samenscholing van honderden fans in Tilburg tijdens een wedstrijd van Willem II. Ook hield een deel van het Feyenoord-publiek zich vorige week niet aan de corona regels. "Het zijn twee incidenten die waarschijnlijk meegespeeld hebben."

Van Schaik geeft aan dat heel veel supporters zich juist voorbeeldig hebben gedragen. "Daarom is dit ook zo lastig te verteren. Iedereen houdt zich in de stadions uitstekend aan de regels. Maar ik snap ook dat het kabinet geen onderscheid wil maken. We zijn ingehaald door het virus."

Rauw op het dak

Net als Van Van Schaik verwijst ook Ostendorp naar alle maatregelen die De Graafschap de afgelopen weken heeft genomen in en rond het stadion. "We hebben ook heel veel complimenten gekregen van mensen die daar controles op uit voerden. Wat dat betreft valt dit mij wel rauw op mijn dak. Tot gistermiddag hadden we alles gewoon heel goed voor elkaar."

Wat de ingrijpende maatregelen betekenen voor De Graafschap kan Ostendorp nog niet duidelijk aangeven. "We missen de inkomsten van twee thuiswedstrijden. Maar ik kan het nog niet goed overzien nu." Van Schaik: "We hangen in de touwen, want dit is opnieuw een derving van inkomsten. Maar we zijn boksers en komen er ook weer uit."

Onverwacht besluit

Vitesse kwam maandagavond ook met een snelle reactie. Directeur Pascal van Wijk benadrukt ook dat heel veel werk is verricht om corona buiten de deur te houden. "Dit besluit is een hard gelag voor de club, de supporters en de voetbalwereld in het algemeen. Ontzettend veel collega’s hebben dag en nacht gewerkt om het stadionbezoek coronaproof in te richten. Daarnaast hebben onze supporters zich van hun beste kant laten zien. We hebben hier ook veel complimenten voor gekregen. Dit rigoureuze besluit zagen we niet aankomen.”

Geen wetenschappelijk bewijs

Tegelijkertijd is er begrip: "Natuurlijk is het topprioriteit om het coronavirus onder controle te krijgen. De gezondheid en veiligheid staat voorop. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we duidelijk gesteld dat we de overheid en het RIVM volgen in hun adviezen en maatregelen. Ons rest op dit moment dan ook niets anders dan het opgelegde besluit te respecteren. Het is echter wel uitermate spijtig dat dit besluit is genomen door het kabinet. Temeer omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat er een verband is tussen coronabesmettingen en een stadionbezoek", aldus de algemeen directeur.

Tot slot zegt Van Wijk: “We moeten opnieuw veerkracht tonen. Ook dit teleurstellende besluit krijgt ons niet klein. Met de kop omhoog werken we toe naar het moment waarop we onze supporters weer kunnen ontvangen."