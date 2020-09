Vanaf dinsdag draagt het verplegend personeel mondkapjes. Markenheem, met vijf woonzorgcentra in de Achterhoek, ziet het aantal coronabesmettingen toenemen en treft maatregelen. "Wij staan voor het welzijn van onze bewoners en cliënten", verklaart ad interim bestuurder Aukje van Kalsbeek. "Daarom bekijken we continu wat daarvoor nodig is."

"Natuurlijk staan we ook voor de veiligheid van onze medewerkers", vult Van Kalsbeek aan. Ook bezoekers en vrijwilligers worden vanaf dinsdag geacht om mond- en neusmaskers te dragen. "Zo proberen we het virus buiten de deur te houden."

Voor verplegend personeel blijkt een tweede coronapiek niet te vergelijken met de eerste. "We weten nu wat het kan zijn. We hebben veel geleerd. Die inzichten kunnen we gebruiken", aldus Van Kalsbeek. "Maar we weten nu dat het virus nog wel even blijft en enorm grillig kan zijn."

Nasleep eerste golf

Dat beaamt ook verpleegkundige Rob Heebink. Hij zegt nog steeds in een sterke nasleep te zitten van de eerste golf. "We hebben wel even vakantie gehad. Maar als je het trekt naar je privéleven, hebben we niet de kans gekregen om te beseffen wat er nu eigenlijk is gebeurd."

'Personeel niet uitgerust genoeg na vorige coronagolf', zorgen om verpleegkundigen. Foto: Omroep Gelderland

Nu'91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, maakt zich zorgen. "Het personeel is niet fit en uitgerust genoeg na de vorige coronagolf. En de vraag is of ze het emotioneel en psychisch aankunnen", aldus woordvoerder Michiel van Erp.

Om een grote virusuitbraak te voorkomen heeft Markenheem de afgelopen maanden meer maatregelen getroffen. Van Kalsbeek: "We hebben in elk gebouw bekeken hoe we een eventuele besmetting klein kunnen houden. We hebben de gebouwen als het ware in stukken verdeeld. Bij een besmetting hoeft er dan maar één groep in quarantaine, en niet de hele locatie."

"Na de piek in maart konden we afschalen, maar we monitoren wel steeds de hele periode door. We zien dat onze medewerkers zichzelf goed in acht nemen. Daar ben ik heel trots op. Er is regionaal overleg, maar ook overleg met het ziekenhuis en andere branches, zodat je er met elkaar kunt staan."

Genoeg mondkapjes?

Een tekort aan beschermende middelen heeft Markenheem nog niet gehad. "Binnen de regio hebben we een model waarmee we de voorraad wekelijks monitoren. Maar of het genoeg is? Dat hangt alles samen met hoe groot een uitbraak is. Hoe intensief moet je de middelen dan gebruiken? Wij weten hoeveel weken we vooruit kunnen. Maar ik denk dat we ons niet moeten laten verleiden tot de uitspraak op de vraag: hebben we nu genoeg?"

In het Doetinchemse woonzorgcentrum Schavenweide werden bewoners maandag per brief geïnformeerd over de herinvoering van de mondkapjesmaatregel. De heer De Graaf, bewoner op de derde verdieping, pakt het nieuws luchtig op: "Ik vind het niet erg, want onze bescherming is belangrijk. Als we het allemaal doen is het ook niet vreemd."

Toch zijn er ook nadelen aan het dragen van mondkapjes, denkt de voorzitter van de cliëntenraad. "Bewoners hebben altijd contact met 'het gezicht' van de verzorgende. Je ziet ze praten. Dat is fijn want mensen zijn vaak wat hardhorend. Maar bewoners zullen wel begrijpen dat het voor hun eigen veiligheid is", aldus Mieke Janssen.

Woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem Foto: Omroep Gelderland

Eigen teststraat

Ook over een tekort aan verplegend personeel maakt Van Kalsbeek zich vooralsnog geen zorgen. Medewerkers hoeven niet achteraan de wachtrij van de teststraat van de GGD te sluiten. Markenheem heeft een eigen teststraat ingericht, samen met de Achterhoekse zorginstelling Azora.

Via een samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis zijn er laboratoria beschikbaar. "We moeten kijken of dat straks voldoende is. Op dit moment helpt het. Maar het kost een paar weken om dat goed logistiek voor elkaar te hebben."