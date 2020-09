Er komen twee nieuwe testlocaties voor corona bij

Zowel in Tiel als in Nijmegen worden aanpassingen gedaan aan de testlocaties. Voorheen was er bij de GGD aan de Kersenboogerd in Tiel één testruimte in gebruik. Deze verhuist dinsdag naar het terrein van ziekenhuis Rivierenland, waar een nieuwe teststraat is opgericht. Daar zijn vier testruimtes, waarvan één ruimte direct in gebruik wordt genomen.

In Nijmegen wordt woensdag bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een nieuwe teststraat met vier ruimtes in gebruik genomen. De huidige locatie bij de GGD aan de Groenewoudseweg wordt tijdelijk gesloten, om deze om te kunnen bouwen naar een straat met eveneens vier ruimtes.

Toename laboratoriumcapaciteit noodzakelijk

Om het volle potentieel van de ruimtes te benutten, is het noodzakelijk dat de laboratoriumcapaciteit toeneemt. Als dat gebeurt, kunnen er in Tiel 600 testen per dag worden afgenomen en in Nijmegen 1200.