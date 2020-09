Niet getreurd: het wordt snel droger en zonniger

Het is vanmiddag op veel plekken grijs weer, maar later deze week wordt het iets warmer en zonniger.

"Het is heel erg bewolkt met wat lichte regen", zegt Leon Saris van Weerplaza. "We zitten in koude lucht. De wind komt uit het zuiden. In de loop van de nacht draait de wind naar het noordwesten en die brengt minder koude lucht."

Morgen loopt de temperatuur iets op. "De wind draait naar het westen en er komen opklaringen bij. Die zijn eerst in het westen en pas in de middag in het Rivierengebied. Pas in de namiddag en avond in de Achterhoek."

De temperatuur loopt uiteen van 18 graden West-Gelderland en 16 graden in de Achterhoek.

Woensdag is er nog meer zon. Het blijft overwegend droog. "Er kan een bui vallen, maar ik denk niet dat het veel neerslag is."

