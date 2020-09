Plan voor bouw moskee roept weerstand op

Arnhemse ondernemers keren zich tegen de bouwplannen voor een moskee op een kavel langs de Westervoortsedijk. Dat laten Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) en Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) weten in een brief aan het college. Ze willen het stuk voor bedrijvigheid behouden.

Er zou namelijk al een tekort zijn aan plaatsen waar bedrijven zich kunnen vestigen, stellen de ondernemers in hun brief. Bovendien is er volgens hen, in tegenstelling tot wat de gemeente beweert, ook voor dit stuk voldoende animo.

De logische verklaring dat er geen interesse voor is, is dat het nooit openbaar in de verkoop heeft gestaan, concluderen ze.

Parkeren en woningbouw

Ook maken StAB en OKA zich zorgen over parkeerproblemen rondom de moskee. Oprukkende woningbouw zou bovendien al jaren tot minder mogelijkheden voor bedrijven in de Rijnstad leiden.

De ondernemers zijn ervan overtuigd dat er elders in de stad goede locaties zijn waar de moskee zich kan vestigen. Over dit plan adviseren ze negatief en ze vragen het college dan ook het niet verder in behandeling te nemen.