Minder toerisme dit jaar? De Nederlandse toerist maakt een hoop goed

De impact van de coronazomer op de toerisme- en recreatiebranche is groot, maar toch is de klap voor onze provincie minder groot dan landelijk. Dat verwachten de Gelderse toerismebureaus.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen verwacht dit jaar ruim 70 procent minder buitenlandse bezoekers in Nederland. Cijfers over de provincie Gelderland zijn er pas eind dit jaar, maar Achterhoek Toerisme denkt dat de daling hier minder sterk is.

"Er zijn minder toeristen, maar er kwamen nog steeds Duitse gasten naar de Achterhoek. Er is een groot contrast tussen Amsterdam en bijvoorbeeld de Veluwe. We zijn toch een landelijk gebied waar Duitsers op afkomen", zegt Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme.

Wijngaarden Betuwe

Ook hebben Nederlandse toeristen een hoop goedgemaakt. "We zien veel gasten uit eigen land”, zegt Caroline Scholtens van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland. "Zo gingen veel Nederlanders naar wijngaarden in de Betuwe. Die mensen zouden anders naar een wijnstreek in het buitenland gaan.”

"Nederlanders hebben ons land herontdekt", zegt Hezeman. "Mensen die naar de Achterhoek komen, gaan volgend jaar misschien naar Drenthe en andersom.”

'Meer bezoekers'

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem herkent zich hierin. "We hebben deze zomer zelfs iets meer bezoekers weten te trekken", zegt woordvoerder Udo Feitsma. "We hebben het idee dat we hebben geprofiteerd van de Nederlandse toerist."

Camping De Vrolijk in Laren gaf vorige maand al aan dat ze met een goed gevoel terugkijken op de zomer. "Als je mij in maart, april had gezegd dat we de hele zomer vol zouden staan, dan had ik gezegd: ja ja.. Ik had er een hard hoofd in. Maar we mogen zeker niet klagen: het was alle hens aan dek. Wij zijn blij", zei eigenaresse Helma Reurslag in augustus.

'Buitenlandse boekingen blijven achter'

Toch is Gelderland voorlopig niet op het oude niveau. “Het is lastig in te schatten”, zegt Hezeman. "Ik verwacht volgend jaar nog geen herstel. Het aantal buitenlandse boekingen voor 2021 blijft nog achter."

Het Openluchtmuseum richt zich nu op het winterseizoen. "Normaal gesproken is dat voor ons een drukke periode, maar ook hier zullen wij aanpassingen doorvoeren om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen." Het museum blijft bijvoorbeeld werken met tijdslots om de drukte te spreiden.

