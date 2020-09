Yvonne houdt haar rolluik de komende dagen potdicht

"Ze pakken ons al zoveel af in deze tijd, dus wil ik proberen iedereen in het dorp toch een beetje Halloween te laten vieren", zegt Yvonne Tabor uit Eerbeek. Het dorp staat bekend om de jaarlijkse Halloween-viering die zelfs bezoekers uit het buitenland trekt. Dit jaar zou er de hele maand oktober stevig uitgepakt worden door de organisatoren, maar het coronavirus zette daar een streep door.

"Ik ben eigenlijk van de engelen en niet van de horror", vertelt Yvonne in haar knusse woonkamer en dat is duidelijk te zien. Overal staan beeldjes van engelen. Naast de televisie staat ook een beeldje van een Chihuahua dat sprekend op haar hondje Chico lijkt. De geboren Brabantse raakte in de ban van Halloween toen ze in Eerbeek kwam wonen.

Daar wordt sinds 2009 Halloween uitgebreid beleefd met onder andere een spannende nachtelijke fietstocht en groot feest op 31 oktober. Omdat het zo'n succes is zou er dit jaar de hele maand oktober van alles georganiseerd worden, maar dat gaat nu dus niet door.

Positiviteit

"Omdat ik het zo jammer vind dat het dit jaar niet door kan gaan en graag positiviteit wil verspreiden heb ik bedacht dat ik mijn vensterbank versier in de sfeer van Halloween", zegt Yvonne. "Er zijn al twee buurvrouwen die met mij meedoen."

Omdat ze nog even geheim wil houden hoe het er uit ziet, houdt Yvonne tot en met 1 oktober 21.00 uur de rolluik voor het raam van de woonkamer gesloten. De verslaggever van Omroep Gelderland mag toch even spieken. En ja hoor, de vensterbank staat al helemaal in het teken van Halloween met onder andere stickers van bloederige handen, spinnen, vleermuizen en mooie lichtjes.

Eerbeek op de kaart houden

Het doel van de actie van Yvonne is niet alleen het verspreiden van positiviteit. Ze wil ook in dit jaar van corona er voor zorgen dat Eerbeek toch het Halloween dorp van Gelderland blijft. "Ik wil dit dorp op de kaart houden voor wat betreft Halloween. Ik hoop dat iedereen meedoet en zijn of haar vensterbank versiert. Dan kunnen mensen toch door het dorp trekken en langs alle huizen lopen om Halloween een beetje te proeven."

Als Halloween voorbij is gaat de versiering uit de vensterbank. Eind november gaat dan weer de kersversiering in de vensterbank bij Yvonne. "Gezellige lichtjes en zo. Ik ben van liefde en vrede en wil dat graag uitstralen."