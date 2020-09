Dit is een belangrijke winkel, maar er is niets te koop

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het idee voor de pop up store komt van Dick Bos, de man achter Start up Nijmegen, waar allerlei startende ondernemers verenigd zijn. Voor slechts 300 euro per maand mag hij midden in het centrum van Nijmegen de innovaties tonen.

Bos: “We tonen alles in flight cases die we hebben laten maken, zodat we snel ergens anders naartoe kunnen zodra deze winkel weer verhuurd wordt.”

Waterstraal met lichtsignalen

Eén van de innovaties bij Pop ‘Hub Rijk van Nijmegen is een waterstraal met lichtsignalen erin. Zo kan het rood knipperen van de waterstraal betekenen: pas op, heet water! En zo kunnen er allerlei lichtpatronen geprogrammeerd worden.

Bedenker Paul Kessener: "Je hebt ook gegevens zoals verontreiniging door bacteriën en dat soort zaken. En die kun je dus in de vorm van een code laten zien."

Een prachtige uitvinding van Kessener, zo vindt Bos. “Maar Paul heeft een ondernemer naast zich nodig om dit groot te maken. En ik geloof erin dat je dat beter lokaal kunt zoeken, dan wereldwijd.”

Van Gogh techniek uit printer

En die ondernemer zou zo maar eens kunnen binnenlopen bij deze winkel in het centrum van Nijmegen. Dick Bos hoopt dat wanneer de innovaties getoond worden, dat mensen daar toevallig mee in aanraking komen, dat de volgende innovatie ook wat sneller komt.”

Er wordt genoeg uitgevonden in het Rijk van Nijmegen zoals een 3d-printer waarmee de schildertechniek van Vincent van Gogh perfect wordt geïmiteerd zodat diens beroemde werk Sterrenacht ineens betaalbaar wordt. Maar zo kun je ook het stadsgezicht van de Grote Markt in Nijmegen laten printen in de stijl van Van Gogh.

De Pop Hub store in Nijmegen zit er in eerste instantie voor twaalf maanden. Daarna kijkt Dick Bos of er een vervolg in zit.