Oude ambachten in schwung door meer duurzame verbouwingen

"Het gaat nog steeds om een kleine groep mensen die kiest voor een duurzame verbouwing, maar je ziet het wel toenemen." Aan het woord is Gerbert Oonk van Huiskamp Bouwbedrijf in Winterswijk. Behalve in Doesburg heeft de gebintenbouwer projecten lopen in onder meer Rotterdam en Houten. "Het is duurder dan het bouwen met een stalen constructie, maar het geeft een gebouw ook meteen sfeer", aldus Oonk. "Bovendien gaat het honderden jaren mee en is het brandveiliger." De grote houten balken worden met elkaar verbonden met houten pennen. Ondanks dat gebruik gemaakt wordt van moderne hulpmiddelen kan het maken van binten nog altijd worden gezien als een oud ambacht.

Verbouw of nieuwbouw

"Verbouwen is bijna altijd duurzamer dan nieuwbouw", vertelt eco-architect Casper van der Veen. Er zijn minder nieuwe materialen nodig en oude materialen hoeven niet te worden afgevoerd. De wanden van het huis in Doesburg worden geïsoleerd met houtwol. Vaak wordt hiervoor glas- of steenwol gebruikt. Dat heeft een aantal voordelen, laat Van der Veen zien:

De binnenwanden zullen worden afgewerkt met leem. Dit natuurlijke bouwmateriaal ziet er hetzelfde uit als de stucmortel die normaal gesproken op muren wordt gesmeerd, maar is een stuk duurzamer. Het is een van de oude bouwmaterialen die net als hout dankzij de verduurzaming in de bouw weer aan populariteit winnen.

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland de vijfde aflevering van het programma Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Deze keer praat Harm met bewoners van 'strodorp' Iewan in Lent.

Bekijk alvast de uitzending: