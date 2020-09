Joris maakt bakkerij van oude kazerne

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het idee ontstond al zo'n vier jaar geleden toen Van Voorthuizen door een vriend werd gewezen op het terrein. "Hij had daar zelf wat gekocht en had het over de oude officierspaardenstal, die nog leeg stond. Toen is het balletje gaan rollen."

De bakker heeft naast een passie voor het bakkersvak ook een liefde voor historische gebouwen. "Maar ja, een paardenstal dat is natuurlijk helemaal niet geschikt om een bakkerij in te maken", zegt hij over het proces.

"Gelukkig kregen we steeds meer mensen enthousiast over het plan." En zo kon hij voor de investering in de restauratie ook putten uit subsidies. "Dat is heel fijn, en zo konden we het echt gewoon heel mooi maken. De dingen doen die we bedacht hadden."

Een bakkerscafé

Dat harde werk is ook het Restauratiefonds opgevallen. Ze stimuleren mensen in hun plannen om historische en monumentale panden een herbestemming te geven. En zij die dat heel goed doen, delen ze een keer in de zoveel tijd een 'compliment' uit. Een kroon op het werk, een bijzonder blijk van waardering, zou je kunnen zeggen.

"Dat is natuurlijk heel mooi, we zijn er heel trots op", reageert de bakker. In de bakkerij zit er in het pand nu ook een bakkerscafé. "We openden in maart en toen we amper twee weken open waren kwam corona, dan slik je wel even, maar uiteindelijk kwamen juist best veel mensen brood kopen voor het thuiswerken en hadden we een koffie-to-go service die aansloeg, maar spannend was het zeker."