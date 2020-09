Starters in deze regio zijn kansloos: 'De prijzen rijzen de pan uit'

"Wij spreken heel vaak starters die tegen heel veel problemen aanlopen. Ze moeten een hoop eigen middelen meenemen, maar het grootste probleem is toch dat er te weinig woningen voor starters beschikbaar zijn. De woningprijzen rijzen de pan uit, dusdanig dat het voor een alleenstaande starter helemaal niet meer te doen is om een woning te kopen. Hier in de regio is het nog moeilijker dan elders."

Starterslening

"Hier is Elst is er zelden een woning die onder de twee ton wordt verkocht. Dan kun je nog zoveel startkapitaal hebben, maar als er geen woning in jouw prijsklasse beschikbaar is, dan is het heel lastig. Dat is zo'n twee of drie jaar geleden veranderd. Hier in Overbetuwe zijn er wel mogelijkheden om een starterslening te krijgen, maar dan mag de woning niet meer dan 200.000 euro kosten."

Tekst gaat verder na de foto:

Marc van Raaij. Foto: Omroep Gelderland

Niet te doen

De campagne De Week van de Starter die maandag is begonnen heeft als doel om starters een betere informatiepositie op de woningmarkt te geven. Van Raaij denkt niet dat dit concreet iets zal veranderen. "Het kan ertoe bijdragen dat er voor starters meer bekend wordt van wat erbij komt kijken als je een woning koopt. En dat er meer informatie beschikbaar komt, zodat een starter wellicht beter beslagen ten ijs komt op de woningmarkt. Maar ze lopen dan tegen het probleem aan dat er te weinig aanbod is. Datgene wat er gebouwd wordt in deze regio, zoals bijvoorbeeld nu in Schuytgraaf, zit in het hogere prijssegment. En is hoofdzakelijk bedoeld voor doorstromers. Die beginnen rond 2,5 à 3 ton. Voor een alleenstaande starter niet te doen."

Zie ook: Renzo (23) wil graag een huis en komt maar niet van zijn studentenkamer af