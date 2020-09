GLD doc - Geloof je haar?

De aanloop naar Laura H. door Oostpool. Is er een goed, fout, voor of tegen? De Arnhemse Toneelgroep Oostpool speelt Laura H. Een voorstelling naar het boek van Thomas Rueb over een Nederlands meisje dat terugkeerde uit het kalifaat.

Het idee om deze bestseller op het toneel te brengen werd in eerste instantie bejubeld, maar inmiddels is de toon veranderd. Een gesprek over religie en extremisme lijkt niet meer gevoerd te kunnen worden zonder een zwart-wit oordeel. Je bent dader of slachtoffer. Goed, fout, voor of tegen. Met Laura H. maakt Oostpool een reis naar een onbekende wereld waarvan ze de impact niet kunnen inschatten.

Toch is niet uitvoeren van Laura H. geen optie. Juist niet, want deze Arnhemse toneelgroep wil verhalen brengen over thema’s waar we het vandaag de dag over moeten hebben. Hoe pijnlijk of onbegrijpelijk ze soms ook zijn. Laura H. gaat op vrijdag 9 oktober in première.

De documentaire Geloof je haar? is op 6 oktober om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.