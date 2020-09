LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 27 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 27 september

19:18 - Bruls: 'Sportkantines eerder dicht in weekend'

Sportkantines moeten in het weekend mogelijk eerder dicht om de verspreiding van corona te beperken. De veiligheidsregio's praten daar maandagavond over op voorstel van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, meldt RTL Nieuws.

Het hele bericht staat hier.

Hubert Bruls. Foto: ANP

19:17 -

In Gelderland-Zuid zijn de strengere maatregelen ingegaan.

Sportkantines gaan wellicht eerder dicht en dat vinden sportclubs maar niks.

Opvallen veel coronaboetes in Gelderland-Zuid

Nieuwe coronamaatregelen in Neder-Betuwe vanaf vanavond 18.00 uur

Na vijf maanden de eerste coronabesmettingen in Rozendaal

19:04 - Strengere maatregelen van kracht in Gelderland-Zuid

In Gelderland-Zuid zijn vanavond strengere coronamaatregelen ingegaan. Horecagelegenheden moeten iedere avond om middernacht de lichten aandoen en de muziek uit. Een uur later mag er niemand meer aanwezig zijn. Daarnaast mogen gezelschappen groter dan vijftig mensen niet samenkomen voor borrels, feestjes en uitjes.

Bedienend horecapersoneel wordt nadrukkelijk gevraagd plastic gelaatsbedekkingen te dragen. Winkels en bedrijven moeten daarnaast nauwkeuriger aan klantregistratie gaan doen dan tot nu toe gebeurd is.

De maatregelen zijn nodig om de situatie in Gelderland-Zuid eerder als 'zorgelijk' bestempelde.

Foto: ANP

17:22 - 238 nieuwe besmettingen in Gelderland

De provincie Gelderland telde de voorbije 24 uur 238 nieuwe coronagevallen. Dat blijkt uit cijfers op het coronadashboard van de rijksoverheid. De meeste gevallen waren er in de regio Gelderland-Midden: 83. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 79 nieuwe besmettingen bij, in Gelderland-Zuid waren dat er 76.

Landelijk steeg het aantal besmettingen met 2995 stuks.

15:17 - Landelijk dagrecord coronabesmettingen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is tussen zaterdagochtend en zondagochtend gestegen met 2995. Dat is een nieuw dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag nam het aantal positieve tests met 2777 toe. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 18.000 mensen positief getest, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8 en het aantal ziekenhuisopnames met 37. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat

later worden verwerkt.

14:27 - Opvallen veel coronaboetes in Gelderland-Zuid

In een Gelderse gemeente hebben mensen zelfs de meeste kans op een boete van heel Nederland.

Lees in ons artikel welke plaats dat is:



Bovenmatig veel coronaboetes in Gelderland-Zuid In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn opvallend veel coronaboetes uitgeschreven. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Uit de landelijke cijfers blijkt dat de ene regio veel strenger is wat betreft het uitdelen van boetes dan de andere.

www.omroepgelderland.nl 

11:15 -

Opvallen veel coronaboetes in Gelderland-Zuid

Nieuwe coronamaatregelen in Neder-Betuwe vanaf vanavond 18.00 uur

Na vijf maanden de eerste coronabesmettingen in Rozendaal

All-you-can-eat-restaurant wordt te druk

11:13 - Nieuwe coronamaatregelen in Neder-Betuwe vanaf vanavond 18.00 uur



Het aantal besmettingen in de regio... - Gemeente Neder-Betuwe See more of Gemeente Neder-Betuwe on Facebook

www.facebook.com 

10:51 - Uit eten in een 'All you can eat'-restaurant? In Den Haag werd het te druk en moesten alle tafels ontruimd

Restaurant Samen in Den Haag is zaterdagavond ontruimd omdat er te veel gasten binnen zouden zitten. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 voldeed hiermee niet aan de coronaregels.



Restaurant ontruimd om drukte: 'Ik vond het niet veilig, er waren veel te veel mensen'

www.omroepwest.nl 

10:22 - Na vijf maanden de eerste coronabesmettingen in Rozendaal

Na vijf maanden geen nieuwe coronagevallen te hebben gehad, zijn er nu toch besmettingen in Rozendaal bij Arnhem. De afgelopen week bleek dat twee inwoners besmet zijn geraakt.

Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke cijfers. Het ANP schrijft dat het coronavirus niet alleen haarden treft als Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. Ook in kleine gemeenten waar het de afgelopen maanden rustig was breidt het virus zich uit.

In de afgelopen zeven dagen is het virus vastgesteld in 350 van de 355 gemeenten in Nederland. Het aantal besmettingen bleef onveranderd op de Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland. Dit zijn de enige drie gemeenten waar nog geen enkele inwoner positief is getest.

In de week ervoor, tussen 12 en 19 september, werd het virus vastgesteld in 343 gemeenten. Twaalf gemeenten bleven toen buiten schot.

Amsterdam blijft het meeste telt de meeste besmettingen. De teller stond zaterdag op 11.553. Dat is vier keer zo veel als twee maanden geleden.

Nijmegen heeft de meeste besmettingen van de Gelderse gemeenten.