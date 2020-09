Laatste Airborne-officier John Waddy (100) overleden

Hiltje van Eck (78), 'veteranenmoeder' en goede vriendin van Waddy, memoreert de Brit: "Hij kwam uit een militaire familie en is altijd een militair geweest. Hij was ook zo'n echte ouderwetse gentleman, dat was een prachtige combinatie."

Van Eck leerde de kolonel in 1984 kennen en had in de jaren daarna zeer regelmatig contact met hem. "Als je met hem praatte, dan was het alsof je met een geschiedenisboek in de woonkamer zat."

Een eeuw oud

De veteraan werd in juni honderd jaar. "Hij werd verzorgd door een hele lieve vrouw, dat is waarschijnlijk de reden dat hij zo oud is geworden", legt Van Eck met een glimlach uit. Hij kreeg in juni een bijzonder cadeau: "Hij kreeg op zijn verjaardag nog een medaille van de Nederlandse ambassade, dat was erg mooi."

De medaille zou eigenlijk bij de herdenking worden uitgereikt, maar corona zorgde ervoor dat dat niet doorging. Hoewel het anders ook nog maar de vraag was of Waddy naar Arnhem was gekomen: "Hij was een hele trotse man, zodra hij met stokken of krukken moest lopen kwam hij niet meer."

Toespraak burgemeester

In 2013, tijdens de Airborne-herdenking op de Ginkelse Heide werd Waddy toegesproken door de toenmalige burgemeester van Ede, Cees van der Knaap. Hij roemde Waddy, maar de veteraan bleef daar bescheiden. "Ik ben niet belangrijk, ik was maar één van de velen. Ik schaam me zelfs dat de hele operatie Market Garden is mislukt."

Nalatenschap

Kolonel John Waddy laat geen kinderen na. Zijn vrouw overleed al enkele jaren eerder. Met zijn overlijden zijn er geen officieren van de Slag om Arnhem meer in leven. Van Eck: "De gewone mannen zijn nu de helden."

