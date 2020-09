'Arnhemmers in de rij voor afvalreferendum', voldoende handtekeningen binnen

Om een Arnhems afvalreferendum mogelijk te maken had de SP maandagochtend 750 handtekeningen nodig. Dat is ruimschoots gelukt. Nadat vrijwilligers dit weekend in verschillende wijken de straat op gingen, waren er 1395 steunbetuigingen voor de volksraadpleging bij elkaar.

Daarin willen de socialisten de burgers laten beslissen of zij willen stoppen met het betalen per zak restafval, de ondergrondse containers van het slot willen halen en de containermonden vergroten zodat er weer 60 literzakken inpassen. Dat voorstel bracht de SP naar de gemeenteraad. Om dat om te zetten naar een referendum, was drie dagen voor de besluitvorming van aankomende woensdag 750 handtekeningen nodig.

'Het zit mensen hoog'

Dat is heel goed verlopen, constateert SP-voorman Gerrie Elfrink. "Mensen komen echt op je af om te tekenen." Burgers zijn dit afvalbeleid volgens hem beu. "De rotzooi op straat, kleine containers, verloedering en ratten. Het zit veel mensen hoog." Er waren dan ook voldoende vrijwilligers bereid om te helpen en ook een voetbalteam haalde handtekeningen op, vertelt Elfrink. "Mensen komen van alle kanten volle lijsten brengen."

"Ik was echt verbaasd dat bijna iedereen wilde tekenen", vertelt Arnhemmer Bram Derix, die zaterdag bij winkelcentrum Presikhaaf stond om handtekeningen te scoren. "Omdat de rij vaak te lang werd, hebben we telkens een pauze ingelast om afstand te kunnen houden. We hadden er dus gemakkelijk meer op kunnen halen."

En dat zal uiteindelijk ook nodig zijn. Maandagmorgen leverde Elfrink de lijsten in bij de verantwoordelijk ambtenaar, zodat hij deze kan controleren. Daarna moet de gemeenteraad formeel vaststellen dat dit in orde is, legt hij uit. Vervolgens moeten er in totaal 3000 handtekeningen komen, daarvoor is zes weken de tijd. "Dus dat moet lukken, als je ziet wat we nu in vier dagen al voor elkaar hebben gekregen", stelt Elfrink.

'Ook voorstanders tekenden'

Veel mensen waren volgens Derix wel realistisch. "Het komt vooral door het gedrag van inwoners zelf, maar het verkleinen van de trommels was voor velen de druppel. En de vervuiling op straat is men gewoon helemaal zat." Ook mensen die voor diftar zijn, wilden tekenen om een referendum te krijgen, zag Derix. "Dat vond ik wel verrassend."

Mocht het referendum er komen, dan gebeurt dat mogelijk gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Het besluit dat daar uitkomt zal de gemeenteraad respecteren. Zowel D66 als de PvdA hebben inmiddels namelijk aangegeven daarin mee te gaan. In dat geval verliezen de voorstanders hun meerderheid wanneer de bevolking zich tegen het huidige afvalbeleid uitspreekt.

