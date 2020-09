Een waardebon van 70 euro, Nel is er maar wat blij mee

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mevrouw Pieper uit Doesburg werd meteen enthousiast toen ze de bon op de deurmat vond. "Ik heb er twee grote LED-lampen van gekocht voor op zolder. In totaal 67 euro."

De nieuwe lampen vervangen de oude stroomslurpende tl-buizen. Nel Pieper is al aardig op leeftijd, maar ze blijft wat betreft energiezuinig wonen goed bij de tijd. "Toen ik hier in dit huis kwam, heb ik meteen zonnepanelen genomen", vertelt ze enthousiast. "En ik heb overal isolatie."

2 euro of 20 cent

Iedereen met een bon kan energiezuinige producten kopen bij een bouwmarkt en dit op de site van winstuitjewoning.nl declareren. Inmiddels hebben meer dan 600 inwoners van de Liemerse gemeenten dat al gedaan.

Mevrouw Pieper kocht dus LED-lampen. Volgens Adviseur duurzaamheid Rob Groen van de gemeente Doesburg zijn energiezuinige lampen een goede investering. "Mevrouw Pieper heeft hier nog een oude van 150 watt, als je die de hele dag laat branden kost je dat ongeveer 2 euro. Met een LED-lamp is dat ongeveer 20 cent. "Het is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee", vult Nel Pieper aan. De oude, onzuinige hallogeenlampen gaan ook zo snel mogelijk de deur uit.

Volgens Rob Groen kun je ook tochtstrips goed en goedkoop aanschaffen voor 70 euro. "En bijvoorbeeld een tochtvrije brievenbus, met zo'n borstel."

Aanmoediging

"De bon geldt als aanmoediging en bewustwording", aldus Groen. "Mensen moeten vaak toch een beetje op weg geholpen worden." Volgens Groen lopen veel mensen nu toch even extra hun huis door om te kijken wat ze extra kunnen doen.

Het geld voor dit initiatief is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgend jaar komt er een vervolg en zullen ook huurwoningen meegenomen worden in het project. Er is in de Liemerse gemeenten budget voor ongeveer 40 procent van alle huiseigenaren. De waardebon is vanaf ontvangst een half jaar geldig.

Mevrouw Pieper wil het liefst nog een andere kookplaat, ook al is haar bon al 'op'. "Ik heb nu een elektrische, maar inductie is nog zuiniger en daarnaast ook veiliger. Maar dan moet ik nog wel even sparen", lacht ze.

