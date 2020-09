Wedstrijdbad van Rozengaarde in Doetinchem weer geopend

“We hebben hier tijden naar uitgekeken”, zegt manager Thony Mul van Rozengaarde. Door de opening kan het zwembad, met inachtneming van coronamaatregelen, vijftig mensen meer ontvangen. Sinds begin juni konden er door de tegelproblematiek geen mensen in het wedstrijdbad. “De scholen kunnen weer gaan zwemmen, de verengingen, mensen kunnen weer baantjes trekken”, somt Mul op. “Dat is ons veel waard, want de andere baden zijn niet erg geschikt om heen en weer te zwemmen.”



Met de heropening is de tegelproblematiek voor Rozengaarde nog niet afgerond. Deze week beslist Mul of het zwembad in hoger beroep gaat tegen een rechterlijke uitspraak. De rechter oordeelde enkele maanden geleden dat onvoldoende bewezen is dat de schade aan het bad is veroorzaakt door de tegelzetter. Hierdoor draait Rozengaarde vooralsnog op voor de geschatte kosten van driehonderdduizend euro.