In dit Arnhemse schoolgebouw zaten honderden NSB'ers

Het werk dat de vrijwilligers deden had weinig nut meer voor de verdediging van het Duitse rijk. "Maar het had wel een hele propagandistische werking", vertelt expert Leo van Midden in het programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem. "Technisch had het weinig nut meer."

Bekijk de video, de tekst gaat eronder verder:

In het schoolgebouw aan de Velperweg, waar nu een mbo-school is gevestigd, leefden de NSB'ers. "Er waren er altijd zo'n tweehonderd aanwezig", legt Van Midden uit. "Ze sliepen en eten hier. Ze werkten zeven dagen in de week." Verder was er ook vermaak en werd er zelfs een eigen krantje gemaakt.

De Duitsers hadden het echter niet zo op de Nederlandse beweging. "Ze waardeerden het niet dat ze hier waren. Je zag dat terug in kleine pesterijen. Zo werd rond een uur of zes de stroom afgesloten." Zelfs op 5 december, tijdens het Sinterklaasfeest, kwamen de Duitse militairen pesten. "Ze kwamen binnen, sloten de stroom af en verzegelden de kast."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Op Oorlogspad met Maarten van Rossem.