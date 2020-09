Verdachte Dennis S. bekent in moordzaak op 29-jarige vrouw uit Neede

De 33-jarige Dennis S., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Esther Hoegen uit Neede, heeft bekend. Dat stelt zijn advocaat na de pro-forma zitting die maandagochtend in de rechtbank in Zutphen was. Meer wilde hij niet over de bekentenis kwijt, dat komt aan bod tijdens de inhoudelijke zitting. Die is op 18 januari.

Het levenloze lichaam van Hoegen werd donderdag 11 juni aan het einde van de middag door politieagenten aangetroffen in een appartement aan de Thoomsenweg in Neede. Haar medebewoner, Dennis S., werd aangehouden. Hij kreeg maandag dus te horen dat zijn zaak in januari inhoudelijk behandeld zal worden. Tot die tijd zal hij vast blijven zitten op een speciale afdeling in de Penitentiaire Inrichting in Zutphen.

Veel werd er niet besproken tijdens de pro-forma zitting in Zutphen. Dennis S., die via een videoverbinding aanwezig was, zit vast in de Penitentiaire Inrichting in Zutphen. Daar zit hij op een speciale afdeling voor mensen met 'een beperking', zo omschreef zijn advocaat Jos Snellink het. Hij zou kampen met psychiatrische problemen en niet thuishoren tussen de reguliere gevangenispopulatie. S. heeft zijn aandeel bij de dood van Hoegen in verhoren bekend, zo gaf de advocaat na de zitting eveneens aan.

Onderzoek nog niet af

Esther Hoegen kwam in juni via messteken om het leven in de woning aan de Thoomsenweg in Neede, die zij deelde met Dennis. In de media is gesproken van een conflict in de relationele sfeer. Volgens De Stentor laat het slachtoffer een dochter na.

De verdachte wordt op dit moment nog onderzocht door specialisten van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. De rechtbank hoopt dat dat onderzoek bij een volgende pro-forma zitting op 14 december gereed is. Daarna kan er op 18 januari een inhoudelijke behandeling van de zaak plaats vinden.

