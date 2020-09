'Dit is de doodsteek voor clubs', eerdere sluiting sportkantine valt slecht

Het idee om sportkantines in het weekend al om 16.00 uur te sluiten valt slecht bij sportclubs. De 25 veiligheidsregio's bespreken dit plan maandag als maatregel tegen het coronavirus. Het is een voorstel van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen. "Het is de doodsteek voor de clubs."

Bestuurslid Johan Verweij van TEC in Tiel voorspelt een kaalslag onder sportverenigingen. Een vroege sluiting van de kantine helpt de sportclubs om zeep, zegt de voorzitter van de tweededivisionist. "Bij bijna elke sportvereniging is de omzet in de kantine 60 tot 70 procent van de inkomsten. Als die inkomsten wegvallen, overleeft niemand."

Er zit willekeur in deze eventuele maatregel, gaat Verweij verder: "Je scheert hiermee alle clubs over een kam. Voetbalclubs die hun laatste wedstrijd spelen om 14.00 uur ondervinden er veel minder hinder van dan bijvoorbeeld wij. Onze laatste wedstrijd van de zaterdag, die van ons eerste elftal, begint om 15.30 uur."

Presentator Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Verweij:

'Kantine eerder dicht na laatste wedstrijd'

De bestuurder ziet er meer heil in de kantine na de laatste wedstrijd eerder dicht te doen dan nu het geval is. "Bijvoorbeeld een uur na afloop. Zodat niemand blijft hangen."

Een thuiswedstrijd van TEC in Tiel trekt 400 tot 500 bezoekers. Verweij: "Je wordt bij de ingang van het sportpark al gescreend. Wie klachten heeft komt het sportpark niet eens op. We hebben hier stewards lopen die erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt."

Barmedewerker én politieagent

Ronald Blom beheert in Doetinchem de topsporthal van volleybalclub Orion. "We krijgen geen geld van de gemeente, dus we moeten het geld zelf verdienen", reageert Blom. "En dat is 's avonds als de heren en de dames spelen. Afgelopen weekend was de omzet 1700 euro en die hebben we na 16.00 uur verdiend."

Door de aangescherpte coronaregels is het minder druk in de sporthal, zegt Blom. "Overdag zijn er twee mensen in de hal en 's avonds zijn we met z'n drieën. Je kent elkaar goed, dus kunnen we makkelijk zeggen dat iedereen een beetje moet opletten. Maar je bent naast barmedewerker ook een soort van politieagent."

'Gezondheid is belangrijker dan geld'

"Kantines eerder sluiten zou de doodsteek voor clubs zijn", reageert de voorzitter van voetbalclub Nivo Sparta, Hans van den Bigchelaar. "De komende weken zal het nog wel meevallen, maar daarna wordt het kouder en willen mensen in de rust naar binnen."

Van den Bigchelaar schat in dat coronamaatregelen de voetbalclub in Zaltbommel 80.000 tot 90.000 euro kosten. Maar hij nuanceert deze rekensom meteen: "Gezondheid is veel belangrijker dan geld."

De douches moeten op slot, stelt de Nivo Sparta-voorzitter voor. "Ik denk dat het probleem van samen douchen na de wedstrijd, wat niet verboden is, veel groter is. Wij hebben kleedkamers genoeg om elk team te spreiden over twee kleedkamers, maar toch zie je ze tegelijk onder de douche stappen."

En onderschat de sociale rol van voetbal niet, zegt Van den Bigchelaar. "Oudere supporters mijden het sportpark nu al, want ze willen niet worden besmet." Voor hen dus geen kopje koffie, bal gehakt of een jenever. "Ik ben bang dat ze niet meer terugkomen."

Enorme financiële klap die wij niet kunnen dragen Voorzitter Jochoms van voetbalclub De Treffers

Voetbalclub De Treffers in Groesbeek (evenals TEC uitkomend in de tweede divisie) reageert met verbijstering op het voornemen. "Onbegrijpelijk. Het zou een enorme financiële klap voor onze vereniging zijn die wij niet kunnen dragen", laat voorzitter Theo Jochoms weten.

Flink geïnvesteerd in Groesbeek

"In de afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan het coronaproof maken van ons sportpark", meldt hij. "Wij hebben deze plannen voorgelegd aan zowel gemeente Berg en Dal als aan de veiligheidsregio. Wij zijn op alle aanwijzingen ingegaan en hebben flink geïnvesteerd om aan alle normen te voldoen."

Op het sportpark in Groesbeek lopen getrainde horecamensen rond. De club noemt het 'teleurstellend als alle verenigingen over één kam worden geschoren'.

De thuishaven van De Treffers is gecontroleerd door politie en boa’s, gaat Jochoms verder: "Alles is akkoord bevonden. We zijn trots op onze leden die de afgelopen weken hebben laten zien dat het veilig vertoeven is op ons sportpark."

Jochoms nodigt Bruls 'van harte uit' om De Treffers te bezoeken. "Zodat hij met eigen ogen kan zien hoe de coronamaatregelen worden toegepast."

