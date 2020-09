Grap met nepgebarentolk valt helemaal verkeerd

"Is dit serieus of een parodie?", was Thijs' eerste reactie toen hij de zogenaamde tolk aan zag schuiven. "Ik heb geen problemen met parodie, maar een serieuze conferentie met een onofficiële tolk die de Nederlandse gebarentaal belachelijk maakt is zeer onacceptabel."

Kijk hier naar beelden van de persconferentie. De tekst gaat verder onder de video.

De boodschap van Medendorp wordt gehoord door het Samenwerkings Orgaan Karnaval, die samen met stichting Rozenmaondag, carnavalskoepel HeLaHo en de gemeente de persconferentie belegde. "Ik kan hem wel begrijpen", geeft voorzitter Willem Thijssen toe. "Alleen het was een ludieke manier. We hebben op een carnavaleske manier er een ander tintje aangegeven, door een parodie op een gebarentolk te doen."

Erkenning Nederlandse Gebarentaal

Afgelopen woensdag is ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de Nederlandse Gebarentaal juridisch te erkennen. Een van de voorvechters hiervan is Tweede Kamerlid Jessica van Eijs. "Ik houd erg van alle humor die bij carnaval hoort", reageert ze. "Zelf vind ik dit niet grappig. Voor mij is carnaval juist een feest voor iedereen, voor doven én horenden."

Thijssen geeft aan dat er geen kwade bedoeling achter zat: "Ik vind het jammer dat het zo is opgevat, want het is nooit de bedoeling geweest iemand tegen het zere been aan te schoppen."

De burgemeester van Berg en Dal begrijpt wel dat de carnavalsvereniging de zware boodschap van het verplaatsen van de carnaval op ludieke wijze wat lichter heeft willen maken. Mark Slinkman: "Mensen, neem het leven eens niet zo zwaar. Erger je niet aan alles, en neem een ander niet steeds de maat. Er zijn genoeg echte problemen in dit land."

Zomercarnaval

De persconferentie zaterdagavond was bedoeld om aan te kondigen dat in de gemeente Groesbeek deze winter geen carnaval zal worden gevierd en geen er optocht zal zijn. In plaats daarvan komt er een zomercarnaval.



