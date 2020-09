Meer klachten over zoekgeraakte tests GGD Noord- en Oost Gelderland

Orlando Menke zit al acht dagen in quarantaine in zijn huis in Huissen. Op de vijfde dag dacht ik: volgens mij gaat er iets mis." "Zeker in combinatie met het artikel van Omroep Gelderland, ben ik maar gaan bellen."

Test stond 'niet in het systeem'

Orlando vertelt aan de telefoon hoe hij toch maar zelf contact zocht met de GGD Noord- en Oost Gelderland. "Ik kreeg een zeer nette dame aan de lijn. Zij keek in de systemen en daar stond dat mijn test nog gepland moest worden." Het bezoek van Orlando aan de testlocatie in Zelhem op dinsdag 22 september was nergens terug te vinden. "In hun computer leek het dus alsof ik helemaal niet geweest was."

Zondagmiddag kreeg Orlando een telefoontje van de GGD. "En toen zeiden ze dat mijn testen zoek waren geraakt en dat ik dinsdag weer terecht kon voor een nieuwe."

'Niet meer tests kwijt'

Een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost Gelderland herhaalt zondagavond dat er 100 tests uit Zelhem zijn kwijtgeraakt en dat iedereen daarover is geïnformeerd. "Daar zijn aardig wat overuren in gaan zitten. Het is ons niet bekend dat er meer tests kwijt zijn", aldus de reactie. De GGD onderzoekt hoe de tests konden zoekraken, vermoedelijk tijdens transport naar een Duits laboratorium voor analyse.

'Derde test in een week'

Voor Leonie Beernink klinkt het gedoe met kwijtgeraakte tests bekend in de oren. Zij kreeg zondag te horen dat ze zich de komende week weer te laten testen. "Ze maken van hun probleem mijn probleem", vertelt ze verontwaardigd. Voor de Doetinchemse zou dit de derde coronatest worden in anderhalve week. "Mijn eerste test op 19 september was negatief, maar toen belden ze me op dat ik me nog een keer moest laten testen omdat het virus pas later bij je binnen kan komen. Dus toen ben ik dinsdag 22 september nog een keer gegaan, in Zelhem."

Leonie snapt niet waarom ze zich nog een keer zou moeten laten testen, aangezien ze al meer dan twee weken alleen thuis zit. De GGD moet volgens haar "wakker worden geschud." Uiteindelijk belde Beernink zondag zes keer met de GGD. De instantie heeft haar laten weten dat ze zonder nieuwe coronatest toch naar buiten mag.