Grote problemen verwacht bij treinverkeer Noord-Veluwe

Tussen Amersfoort en Zwolle is maandagochtend in beide richtingen waarschijnlijk geen treinverkeer mogelijk. Het ziet er zelfs naar uit dat er ook in de middag nog niks rijdt. Dat zegt een woordvoerder van ProRail zondagmiddag tegen Omroep Gelderland. Uitgelopen werkzaamheden zijn de oorzaak.

"We zijn wissels aan het vernieuwen in de bebouwde kom van Nijkerk", vertelt een woordvoerder van de spoorbeheerder. "Maar dat valt tegen." Waarom is het nou toch zo moeilijk om dat goed te plannen, kun je je afvragen. Waarom regelen ze dit niet beter? "Ja, dat snap ik", verzucht de woordvoerder. "Wij maken echt een goede planning en daar zitten al buffers in om tegenslagen op te vangen. Meestal lukt het dit soort onderhoud op tijd af te ronden, maar in dit geval hadden we een aantal tegenvallers. En dan kost het helaas meer tijd."

Vervangend busvervoer

Dikke pech dus? "Ja, als we dit van tevoren hadden geweten, dan hadden we meer tijd ingeruimd voor deze werkzaamheden of ze op een ander moment uitgevoerd." Volgens ProRail zet de NS bussen in. Of dat er genoeg zijn? "De uitloop was al redelijk vroeg bekend, dus ik denk van wel. Maar daar gaat de NS over."

Die zegt in een reactie geen problemen te verwachten rondom het busvervoer. Hoe dan ook, voorlopig lijkt het erop dat reizigers van Amersfoort naar Zwolle en de tussenliggende stations in Nijkerk, Harderwijk, Nunspeet, 't Harde en Wezep maandagochtend en misschien zelfs nog wel later op de dag rekening moeten houden met fikse vertraging en dus een bus in plaats van een trein.

Omreizen geen optie

Soms komt de NS nog wel eens met het advies een andere route te nemen. "Dat zal op dit traject niet echt veel tijdwinst opleveren, want die mogelijkheden zijn er niet echt", aldus de woordvoerder van ProRail. Reizigers kunnen het beste maar de website van de vervoerder in de gaten houden.