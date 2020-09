'Dit gebouw krijgen we niet schoon genoeg'; Mondmaskerfabriek Arnhem verhuist

De Arnhemse fabriek ging dit voorjaar van start in een hal van werkvoorziening Scalabor aan de Driepoorterweg, maar moet nu verhuizen. "De locatie waar we nu zitten is niet schoon genoeg te krijgen', vertelt Peter-Paul de Jong van de Mondmaskerfabriek.

White room

"Daarom zijn we op zoek naar een andere locatie waar we een zogenaamde white room kunnen inrichten. In die ruimte wordt de lucht gezuiverd en lekker koel gehouden en zijn de wanden en vloer voorzien van een antibacteriële laag."

De fabriek produceert nu mondmasker die niet geschikt zijn voor zorgpersoneel, maar wel voor particulieren. Er werken bijna 30 mensen. "95 procent van ons personeel heeft een achtergrond als vluchteling. Ze wonen bijna allemaal in Arnhem, dus we gaan op zoek naar een nieuwe locatie in Arnhem', vertelt De Jong.

We doen er alles aan om het masker snel goed te krijgen woordvoerder Mondmaskerfabriek Arnhem

Om de maskers die nu gemaakt worden helemaal bacterievrij te krijgen, wordt gebruik gemaakt van sterilisatie met gammastraling. De Jong: "Dat werkt, maar kost extra tijd en geld en heeft invloed op de kwaliteit van het filter in het masker. Dat willen we niet. We willen echt zo snel mogelijk een masker maken voor onze zorgmedewerkers in Nederland en we doen er dus alles aan om dat masker goed te krijgen, zodat we ze hier in Arnhem kunnen maken."

Duurt lang

Ondertussen heeft de SP in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van volksgezondheid over de Arnhemse mondmaskerfabriek. De politieke partij wil weten waarom het zo lang duurt voordat een door de overheid geselecteerde partij voor de productie van chirurgische mondmaskers nog steeds niet het juiste certificaat heeft. Het antwoord op die vraag wordt verwacht voor het eerstvolgende coronadebat in de Tweede Kamer.

