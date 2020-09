NEC'ers weten dat ze voor rust hadden moeten toeslaan tegen De Graafschap

"Vooral als je kijkt hoe het er de eerste helft uitzag, want we hadden gewoon het betere van het spel", vond Dirk Proper. "We creëerden ontzettend veel kansen. Maar we geven in de tweede helft in twee minuten de hele wedstrijd weg. Heel onnodig, want er zaten zeker drie punten in. Maar uiteindelijk staan we dus met nul."

NEC heeft na vijf wedstrijden zes punten. "Dat is zeker te weinig, want vorige week hadden we punten kunnen pakken en vandaag moeten pakken. Het is te weinig, ook al hadden we de eerste wedstrijden zware tegenstanders. Maar er zijn ook positieve punten, want we speelden hartstikke goed de eerste helft. Alleen moeten dat punten opleveren."

Voor trainer Rogier Meijer viel de terugkeer op De Vijverberg daarom wat tegen. "We laten het zelf na om ze echt pijn te doen. We hadden ze liggen de eerste helft, want we waren goed aan de bal. We kwamen gevaarlijk door en kwamen achterop nooit in de problemen. Maar dan geven we het in de tweede helft weg. Wel mooi om hier te terug te zijn, een fijn gevoel in een mooi stadion. Maar nu is het klote."