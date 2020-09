'We zijn weer opgekrabbeld na een flinke tik', Snoei blij met reactie De Graafschap

De Graafschap-trainer Mike Snoei is blij met de overwinning van De Graafschap in de burenruzie tegen NEC (2-0), helemaal na de grote nederlaag tegen Jong AZ afgelopen maandag (7-3). "We zijn weer opgekrabbeld na een flinke tik."

En die flinke tik tegen Jong AZ was nog altijd niet verwerkt, zo bleek in de eerste helft bij De Graafschap. "We droegen inderdaad nog wel wat mee van die flinke tik van vorige week", stelt trainer Mike Snoei. "Ik moet zeggen dat de tegenpartij ook niet bijzonder op dreef was, maar wij waren ook matig in de eerste helft."

In de tweede helft ging het een stuk beter. Snoei bracht Jesse Schuurman op het middenveld en zette wat om. Dat bleek een goede zet te zijn. "We waren ook nog niet verslagen hè? Met een wissel en wat dingetjes omzetten hebben we deze wedstrijd de goede kant op kunnen draaien. Maar we hebben nog wel wat huiswerk", stelt de trainer.

Dat zag Mo Hamdaoui ook. "We begonnen wel goed en scherp, maar konden dat niet vasthouden. NEC deed het ook gewoon goed, uiteindelijk kregen we na een omzetting in de rust iets meer controle."

'Jullie overdrijven'

Dat het stug liep was wel aan De Graafschap zelf te wijten, want NEC liep ook niet over van ervaring op het veld vandaag. "Ik vind dat jullie nog wel eens overdrijven", reageert de trainer vinnig. De kinderen van Rens van Eijden stonden ook langs de kant. NEC bestaat niet uit alleen maar jeugd hoor."

Juiste signaal afgegeven

De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door twee treffers van Mo Hamdoui. Uitgerekend Hamdaoui, die tegen Jong AZ nog op de bank moest beginnen. "Ja, ik denk dat ik met mijn goals nu wel het enige juiste signaal heb afgegeven. De concurrentie voorin is enorm en dat is ook logisch en hoort erbij."

Met deze winst staat De Graafschap op 9 punten uit vier wedstrijden en doet de ploeg gewoon mee om de bovenste plekken. "Uiteindelijk zullen we er ook alles aan doen om hier een mooi seizoen van te maken", lacht Hamdaoui.