De Graafschap verslaat NEC ondanks zwakke eerste helft

De Gelderse derby tussen De Graafschap en NEC is geëindigd in een 2-0 zege voor de thuisclub. Voor rust was NEC sterker, maar de Superboeren stelden na rust orde op zaken.

Het begin was heel afwachtend van beide kanten, maar het jeugdige NEC pakte na een kwartier het initiatief. Ole Romeny had een aardige poging en de uithaal van Joep van der Sluijs (foto) was nog gevaarlijker. De Graafschap oogde stroperig en fantasieloos.





NEC had met Jordy Bruijn en Dirk Proper het middenveld in handen en dat leidde tot meer kansen. Rangelo Janga kopte naast en Bruijn had bijna succes met een lob en een schot na een fraaie solo. De Graafschap stelde daar helemaal niets tegenover voor rust en mocht blij zijn dat het nog 0-0 stond halverwege.

Tweemaal Hamdaoui

Na rust was het aanvankelijk van beide kanten bedroevend. Maar na tien minuten kreeg De Graafschap eindelijk de geest en na enkele gemiste kansen opende Mo Hamdaoui de score. Vervolgens maakte Cas Odenthal een onhandige overtreding en Hamdaoui schoot vanaf de strafschopstip opnieuw raak.





NEC was daarna aangeslagen en kon geen vuist meer maken. Alleen Elayis Tavsan had nog een verdienstelijke poging. Daryl van Mieghem had na geknoei bij NEC achterin de score nog hoger kunnen opvoeren.

