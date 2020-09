LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 26 september

21:15 - Zomercarnaval in Berg en Dal

Alááf klinkt volgend jaar pas in de zomer. Tenminste, in Berg en Dal. De carnavalsorganisaties en gemeente zien meer heil in een zomercarnaval omdat het volksfeest in de winter door corona te veel gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De komende tijd bekijken de partijen de invulling van het zomercarnaval.

Meer weten? Lees ons hele artikel.

18:43 - 'Administratieve inhaalslag' rond sterfgevallen

Het RIVM meldde eerder vandaag 38 nieuwe sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal meldingen sinds 15 mei, maar nu blijkt dat daaronder ook 21 eerdere sterfgevallen zijn gerekend. Het gaat om gevallen in Zwolle en omstreken die eerder nog niet waren meegerekend in de cijfers. De GGD IJsselland spreekt van een "administratieve inhaalslag".

18:32 - Coronatests raken kwijt

Honderd coronatests die dinsdag zijn afgenomen in Zelhem, zijn kwijtgeraakt. Dat bevestigt de GGD Noord- en Oost Gelderland zaterdag.

Lees er hier meer over.

Foto: ANP

17:12 - Aantal besmettingen stijgt verder

Het aantal coronabesmettingen is zaterdag landelijk weer gestegen met 2713. Vrijdag waren dat er 2777. In Gelderland telde de veiligheidsregio Gelderland-Zuid 87 nieuwe besmettingen. Daar gaan zondag strengere maatregelen in. In Noord- en Oost Gelderland steeg het aantal besmettingen met 85 stuks. Gelderland-Midden registreerde 69 besmettingen.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 8 stuks naar 555. Het aantal sterfgevallen nam toe met 38. Een dag eerder waren er nog 16 sterfgevallen.

12:28 - Ouderen willen strengere controle op naleving coronaregels

Veel senioren vinden dat het kabinet meer moet doen tegen het oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de ouderenorganisatie ANBO op basis van een eigen peiling onder ruim 5400 mensen vanaf 65 jaar. Ze willen een strengere controle op de naleving van de regels.

Dik 64 procent vindt dat er beter moet worden gehandhaafd op de 1,5 meter afstand en 60 procent dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en andere winkels.