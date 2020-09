Letsch niet ziek van gemiste kansen, maar baalt van nederlaag Vitesse

"Als je ziet hoe wij ons lieten zien in dit stadion, daar kan iedereen trots op zijn. We controleerden de eerste helft en hadden moeten scoren. Maar dit resultaat is natuurlijk wel teleurstellend, het was ook niet nodig. We hadden een punt mee moeten nemen in de bus, maar in het voetbal gaat het vooral om het scoren van doelpunten."

Daar sloot Riechedly Bazoer zich bij aan. De verdediger scoorde wel en besloot uitbundig te juichen. Na afloop kreeg hij het aan de stok met Ajax-spelers Dusan Tadic en Daley Blind. "Ja, ze gingen voor mijn gezicht juichen. Dat zegt wel iets over hen en hoe moeilijk ze het met ons hadden vandaag."

Maar het ontbrak Vitesse aan meer doelpunten. Oussama Tannane, Lois Openda, Oussama Darfalou en Eli Dasa misten allemaal behoorlijke kansen in de Johan Cruijff Arena. "Nee, ik ben niet ziek van die gemiste kansen hoor", zegt de trainer die de laatste weken thuis zat door het coronavirus. "Als je ziet dat de hele staf thuis aan het werk was en Edward Sturing op het veld aan het werk was, dan maakt het me wel trots om te zien dat het resultaat van dat werk terug te zien is op het veld."

'Niet veel teams krijgen zoveel kansen'

De tweede helft kreeg Vitesse het overigens wel moeilijker met het creëren van kansen, ondanks dat Ajax met 10 man speelde. "Maar het is ook niet zo dat je dan dubbel zoveel kansen krijgt. We kregen ze wel hoor, met Dasa bijvoorbeeld (schoot op de paal, red.). Ik denk niet dat er veel teams zijn die zoveel kansen krijgen tegen Ajax, zoals wij vandaag. Maar we moeten wel scoren", zo vertelt de Duitser.

Voor Bazoer was het ook geen uitgemaakte zaak dat Vitesse het makkelijker zou krijgen tegen 10 man van Ajax. "Nee, Ajax blijft Ajax. Ze zijn altijd gevaarlijk en hebben veel goede spelers, ook al staan ze met tien man."



Raar virus

Voor trainer Thomas Letsch was het moeilijk om de afgelopen wekenthuis te zitten. Maar het coronavirus dwong hem daar wel toe. "Ik had ook echt wel klachten. Het is een raar virus. De ene dag denk je: je voelt je goed, de volgende dag krijg je koorts. Dan voel je je weer wat beter en dan ga je hoesten. Het is niet fijn om dit virus te hebben, dat kan ik je vertellen. Maar ik ben blij dat ik nu weer fit ben en terug ben."