Dít moet je doen als je deze baby's vindt

Het is een uitermate schattig gezicht als dierenverzorger Vera Winkel met een klein spuitje een baby-egel zit te voeren. "Het is speciale melk voor egels", zegt ze, "want ze kunnen niet tegen koemelk." Het piepkleine egeltje, zo groot als een kiwi, dat ze in haar gehandschoende hand heeft, drinkt gulzig. Daarna zet ze het kleine, stekelige beestje terug bij zijn broertjes en zusjes in de couveuse onder een schapenvachtje. De volgende is aan de beurt.

Nest verstoord

"Vroeger leefden egels echt buitenaf in hagen', vertelt assistent-beheerder Petra Alink van de Dierenambulance Nijmegen. "Maar er is steeds minder ruimte en dus moet de egel noodgedwongen uitwijken naar tuinen."

"Daar wordt hij steeds vaker met de mens geconfronteerd, die vaak per ongeluk een nest verstoord waardoor de moeder op de vlucht gaat. Ook door het maaien van bermen of andere terreinen komen egels om. Verweesde of gewonde egels vangen wij hier op en we proberen ze groot te brengen en op te lappen, zodat ze weer terug de natuur in kunnen."

Een verweesde baby-egel wordt gevoed met speciale melk. Foto: Omroep Gelderland

Petra Alink legt een jonge egel in een nestje gemaakt van oude kranten. Foto: Omroep Gelderland

Ziektes

Ook ziektes maken het de egel moeilijk. In de opvanghokken bij de Nijmeegse Dierenambulance horen we een egel rochelen. "Die heeft longonsteking", zegt Petra. Ze pakt één van de egels uit zijn hokje en legt hem in een bak op de weegschaal. "We houden nauwkeurig bij hoeveel ze wegen, dan kunnen we zien of ze goed aansterken." Voor wie een egel in de tuin aantreft en niet zeker weet of deze hulp nodig heeft, geeft Petra een aantal tips.

Dít moet je wel en niet doen

Dit zijn de do's en don'ts als je een egel of nestje egels aantreft: