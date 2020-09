Gelredag op 10 oktober in Museumpark Oriëntalis

Het Romeinse aquaduct van Nijmegen is één van de grootste mysteries uit de vroegste geschiedenis van Gelderland. Waar liep het aquaduct precies? Hoe kunnen we het zien in het landschap? En hoe werkte het precies. Nijmegenaar Paul Kessener deed uitgebreid onderzoek naar Romeinse aquaducten in het algemeen en naar het aquaduct van Nijmegen in het bijzonder. Zaterdag 10 oktober neemt hij bezoekers van de Gelredag mee naar een deel van het aquaduct dat over het terrein van Museumpark Oriëntalis loopt.

Museumpark Oriëntalis vertelt het verhaal van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, maar besteedt ook veel aandacht aan de Romeinse geschiedeni. In het park is een Romeinse straat nagebouwd zoals deze te vinden was in het Midden-Oosten in de tijd van de geboorte van Jezus Christus. Tijdens deze Gelredag nemen gidsen bezoekers mee naar de Romeinse straat. De wandeling duurt ongeveer drie kwartier. Gidsen vertellen kort over de geschiedenis van Oriëntalis en laten hoogtepunten in de Romeinse straat zien. De rondleiding eindigt bij het Romeinse aquaduct. Daar zal Paul Kessener bezoekers nog een klein halfuur vertellen over dit unieke overblijfsel uit de Romeinse geschiedenis van Nijmegen.

Na afloop van de rondleiding kunnen bezoekers op eigen gelegenheid de Romeinse straat rustig bekijken. Ook de Romeinse herberg is geopend voor een kopje koffie of thee en wat lekkers/ lunch. Aanmelden voor de Gelredag is verplicht en kan op gelredagen@gld.nl Er zijn vier rondleidingen. De eerste start om 10.00 uur, daarna volgen rondleidingen om 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur. Geef aan op welke tijd u de rondleiding zou willen bijwonen en met hoeveel personen u komt.