Vitesse houdt lippen op elkaar na kritiek op hoofdsponsor

Vitesse is erg tevreden over de samenwerking met Waterontharder.com. Meer wil de club zaterdag niet zeggen over de in opspraak geraakte hoofdsponsor. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money verstrekt het bedrijf van eigenaar Julio Rosier onjuiste informatie en maakt het zich schuldig aan misleidende reclame.

Het bedrijf van Rosier is sinds afgelopen zomer hoofdsponsor van Vitesse. De club zou volgens betrokkenen met zeer beperkte kennis van het bedrijf toch een belangrijke sponsorovereenkomst zijn aangegaan. De voormalig commercieel directeur van de club, Olivier Smit, was betrokken bij de deal. Hij verklaart in de publicatie van Follow the Money dat Vitesse van Waterontharder.com nooit een accountantsverklaring of jaarrekening van na 2016 heeft ontvangen. Bij een gebrek aan onvoldoende financiële duidelijkheid voor een sponsorovereenkomst worden er volgens Smit daarom extra afspraken gemaakt, maar deze wil hij niet toelichten en verwijst in het artikel naar Vitesse.

Vermogen en sponsorbedragen niet te rijmen

Omroep Gelderland heeft de club concreet naar de afspraken gevraagd, maar krijgt daarop geen antwoord. Bij Follow The Money licht Waterontharder.com zelf wel toe wat de afspraken zijn. Eigenaar Rosier zou als tegenprestatie voor het ontbreken van de jaarrekeningen in het eerste kwartaal al direct de helft van het totaalbedrag hebben overgemaakt. Er zou met de sponsordeal 800.000 tot een miljoen euro zijn gemoeid. Niemand van de club vroeg Rosier hoe dit te rijmen was met de laatste bekende jaarrekening van het bedrijf van 2016, waaruit blijkt dat Rosier op dat moment een eigen vermogen heeft van iets meer dan 14.000 euro en een werkkapitaal van ruim 61.000 euro.

Overigens kan het niet indienen van een jaarrekening door een bedrijf binnen twaalf maanden na het boekjaar als een economisch delict worden gezien.

Onduidelijkheid over kredietcheck

Vitesse laat in een schriftelijke reactie aan Omroep Gelderland weten omwille van concurrentiegevoelige informatie niet in te gaan op de details van het contract. Wel wordt gesteld dat er een kredietcheck is uitgevoerd door een 'gerenommeerde partij' bij de hoofdsponsor. Als in een telefonische toelichting op het statement wordt gevraagd wat hiervan de uitkomsten waren, volgt er opnieuw geen antwoord.

Waterontharder.com verkoopt magnetische waterontharders. Het functioneren hiervan en de claim die het bedrijf hierop legt, wordt door de wetenschappers die Follow the Money sprak, niet serieus genomen. Ze noemen het zelfs 'onzin' en raden de aanschaf van het apparaat sterk af. Het functioneren wordt betwist, maar het ontharden van water zou ook maar op heel weinig plekken in Nederland nodig zijn. Rosier werpt tegen dat een onafhankelijk adviesbureau magnetische ontharders aanraadt. De directeur van het bureau veegt dit op zijn beurt weer van tafel. De positieve toelichting van het bureau die is terug te vinden in video's heeft betrekking op een totaal andere onthardingstechniek.

Prijsmisleiding

Het blijft niet bij de kritiek op het product. Volgens de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, de Stichting Reclame Code en de Consumentenbond is de reclame misleidend en de prijs ook. Er zou onterecht de suggestie worden gewekt dat de prijs eerder hoger was en dat de consument die het apparaat aanschaft te maken heeft met een aanbieding.

Al met al komt de hoofdsponsor van Vitesse met de publicatie en het uitgebreide onderzoek van Follow the Money in een zeer kwaad daglicht te staan. Of dat op enige manier gevolgen gaat hebben voor de samenwerking is voorlopig nog niet duidelijk. Vitesse gaat niet in op de vraag of er gesproken is naar aanleiding van de publicatie en of er eventueel consequenties zitten aan het hebben van een partner die zeer negatief in het nieuws komt.

Waterontharder.com was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.