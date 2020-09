Hoogbejaarden verhuizen na protest: 'Dit moet je niet willen als iemand op leeftijd is'

De moeder van Berends is één van de vijf ouderen die weg moeten omdat de 24-uurszorg in de Benring stopt.

Terwijl Marian in de kamer van haar moeder de laatste spullen inpakt en de verhuizers helpt, zit haar moeder in de huiskamer. "We hebben haar gezegd dat haar kamer wordt aangepakt en dat ze daarom even weg moet."

Geprobeerd verhuizing te voorkomen

De kinderen van de bewoners hebben de afgelopen maanden gedemonstreerd om verhuizing te voorkomen. Afgelopen juli demonstreerden zo’n honderd familieleden van de bejaarden om de verhuizing tegen te houden. Ook spanden ze een kort geding aan tegen Sensire en het zorgkantoor. "Maar tevergeefs, mijn moeder gaat naar Twello", zegt Marian.

De verhuizing gaat de moeder van Marian niet in de koude kleren zitten. Ze is inmiddels 91 en volgens Marian is ze uit haar doen. "Het is druk om haar heen, er zijn steeds andere verzorgers, dit moet je niet meer willen als iemand al zo op leeftijd is."

Uitzicht op begraafplaats

Berends moeder gaat naar een verzorgingshuis in Twello. "Ik ben er geweest en daar wordt je niet blij van. De kamers zijn heel donker en het uitzicht is nou niet echt prettig." Haar moeder komt op de tweede etage en heeft uitzicht op de naastgelegen begraafplaats.

Terwijl de verhuizers de laatste spullen inpakken, haalt Marian haar moeder op. "Kom mam, we gaan een stukje rijden. We gaan naar Twello." "Twello?" Vraagt haar moeder. "Ja mam, ze gaan hier je kamer opknappen en daarom moet je even ergens anders heen. Een andere kamer, maar wel met dezelfde spulletjes. Dat is toch fijn?" "Ja dat zal dan wel", reageert haar moeder.

