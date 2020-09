NEC-trainer Meijer vol nostalgische gevoelens terug naar De Vijverberg

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Voor het eerst staat hij als trainer van NEC op de voor hem zo vertrouwde Vijverberg. De focus ligt op zijn eigen elftal, maar toch levert deze derby hem veel nostalgische gevoelens op. Want hij komt uit een echte De Graafschap-familie. De legendarische Tante Lien, die in 2013 overleed, was zijn oma en zijn moeder Marina is ook sinds jaar en dag werkzaam bij de club.

Rogier leek aanvankelijk de boot te missen. "Ik heb er in de jeugd gespeeld en daarna een aantal omzwervingen gemaakt. Via het amateurvoetbal kwam ik weer terug bij het eerste elftal. Toen ging het heel snel. Ik speelde in het begin op allerlei posities. Op een gegeven moment kregen ze mij er niet meer uit."

"Ik ben twee keer kampioen geworden, ook twee keer gedegradeerd. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mooie herinneringen. Ik heb er wel zin in, want De Graafschap-NEC is een mooie affiche. Voor mij is dat echt speciaal."

Vorig seizoen werd de wedstrijd vanwege corona niet gespeeld, maar er was wel een wedstrijd in De Goffert die in 1-1 eindigde. En de fans van De Graafschap waren Meijer niet vergeten.

"Nee, er was toen gedoe rondom mijn oprit en mijn auto. Ja, dat vond ik op zich hartstikke mooi. Maar één keer is leuk, ik verwacht dat niet nog een keer. Mooi om mee te maken, want ik woon in Doetinchem, dus dat is op zich wel apart. Maar ik ben tot nu toe alleen maar bezig geweest met de wedstrijd en niet met de sentimenten eromheen", zegt de trainer van NEC.

De 7-3 nederlaag van De Graafschap tegen Jong AZ was een verrassing. "Ja, ik heb op tv zitten kijken. Op een gegeven moment ging het heel snel. AZ was dodelijk effectief en bij De Graafschap liep het totaal niet. Maar ik denk niet dat dit exemplarisch is voor De Graafschap. Alleen, het is wel gebeurd en ze zullen daarover gesproken hebben. Natuurlijk neem je wat mee uit de vorige wedstrijd, maar dit is een wedstrijd op zich. Wij zien zeker kansen om daar resultaat te halen."