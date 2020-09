Baptistenkapel in Doetinchem bijna klaar na grondige renovatie

De Baptistenkapel in Doetinchem is bijna klaar na een grondige renovatie. Ondernemer Wim Annen uit het Drentse Hoogeveen kocht het markante gebouw uit 1888 en liet het compleet opknappen.

Het hele pand is aan de buitenkant helemaal opnieuw geschilderd”, vertelt Annen. “Alle verrotte en beschadigde plekken zijn daarbij aangepakt. Binnen is ook alles opnieuw geschilderd en is de isolatie, het elektra en de verwarming opgeknapt.”



De historische waarde van het gebouw is daarbij intact gebleven. “Dat was wel mijn grootste wens om het pand weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen”, zegt Annen.

Erfgoed De Stadswal

Naast de renovatie heeft het rijksmonument ook een nieuwe naam gekregen. Die verwijst naar de geschiedenis en de locatie van het negentiende-eeuwse pand. “We hebben gezocht naar de verbinding met de historische grond”, zegt Henk Dijk.



Hij wordt de manager van Erfgoed de Stadswal, zoals het gebouw gaat heten. “Het pand is gebouwd op de vroegere buitenwal van de stad”, vertelt Dijk.

Nieuwe invulling voor het gebouw

Naast de nieuwe naam krijgt het gebouw ook een nieuwe multifunctionele rol. “We willen ruimtes gaan verhuren, maar het kan ook een trouw- of rouwlocatie worden”, zegt Dijk. “Daarnaast hebben we de prachtige kerkzaal en een foyer waarin we gasten kunnen ontvangen. Dat moet zich allemaal nog ontwikkelen en het hangt er vanaf hoe de Doetinchemmers hier tegen aan kijken.”

'Geen monumentale panden meer slopen'

Begin november moet het gerenoveerde rijksmonument klaar zijn. Annen is blij dat een monumentaal pand voor Doetinchem blijft behouden. “Ik vind het mooi dat ik op deze manier daar een bijdrage aan kan leveren. Ik hoop dat het een voorbeeld wordt. Laten we vooral geen monumentale panden meer slopen, maar proberen om het op een andere manier rendabel te maken.