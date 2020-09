Horeca vreest averechts effect maatregelen: 'Beter op terras dan thuis'

Horecaondernemers in het zuiden van Gelderland zijn boos en teleurgesteld over de vrijdag aangekondigde maatregelen. In heel de regio moet bij hen om middernacht het licht aan en de muziek uit. Uiterlijk 1.00 uur moet de laatste gast zijn biezen pakken. "Onacceptabel en niet aanvaardbaar", zegt voorzitter Dennis Dekkers van de Nijmeegse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Een slecht besluit, vindt hij het. Volgens Dekkers is de horeca 'een makkelijke prooi'. Hij ziet dat de besmettingen in zijn branche 'zeer beperkt' zijn. "Dat staat niet in verhouding tot het totaal." De bestuurders kunnen deze 'symboolpolitiek' in zijn ogen dan ook niet onderbouwen. Daar is wel om gevraagd, legt hij uit. "Als die er niet komt en er wordt niet naar ons geluisterd, volgen er wellicht juridische stappen." Ook acties sluit hij niet uit. "Dat zit niet in onze genen. Maar als we met de rug tegen de muur staan, dan weet je het nooit."

Zie ook: Bruls komt met maatregelen: 'Het is hoog tijd ons gedrag aan te passen'

'Politie zal niet blij zijn'

Dekkers vreest een golf aan faillissementen. Bovendien kan de nachthoreca het uitgaanspubliek volgens hem nog reguleren en sturen. "Dus de politie zal hier ook niet blij mee zijn."

Horecaondernemer Khalid Oubaha, eigenaar van negen zaken in Nijmegen, denkt dat de maatregelen juist een averechts effect hebben. "Als je de kroegen sluit, zorg je ervoor dat mensen elkaar thuis opzoeken."

Tachtig procent van de positieve testen komt door thuissituaties, legt hij uit. "Dus dit is niet te rijmen." Volgens Oubaha kun je de terrassen juist beter langer openlaten zodat mensen buiten zitten, in plaats van met twintig man in een 'slecht geventileerde woonkamer'.

'Paniek en handen in haar'

Maar iedereen is in paniek en zit met de handen in het haar, verklaart hij de afgekondigde maatregelen. "Dit is wel een drama voor de horeca." Een hoop zaken hebben de afgelopen periode al schulden op moeten bouwen, weet Oubaha. "Als die nu worden opgeëist, valt 70 tot 75 procent om."

In Tiel, ook onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, ervaart men de druiven helemaal zuur. "Er zijn hier zo weinig opnames en we liggen ver van Nijmegen", ziet Teus Verduin, eigenaar van café Hexagon. Hij vindt het dan ook een 'vreemde maatregel'. "We doen hier allemaal erg ons best en dan krijg je dit over je heen." Op deze manier kan hij net zo goed helemaal niet open, overpeinst Verduin. "Dan ga ik alleen maar verlies maken."

'Drukste uren ben je kwijt'

Richard van Baal van De Merckt in Tiel probeert positief te blijven. "Wat kun je eraan doen? Laten we er maar het beste van maken." Hij erkent dat het wel een enorme impact heeft. "De twee drukste uren met de meeste omzet ben je kwijt." Gezien het geringe aantal Tielse besmettingen, had hij op meer maatwerk gehoopt. Ook onderschrijft Van Baal dat je beter op het terras kunt zitten dan thuis. "Want daar worden de regels helemaal losgelaten."

Zie ook: Marcouch vreest geen toestroom Nijmeegse studenten na maatregelen