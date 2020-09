Jantien wil niets liever dan een Achterhoeks taboe doorbreken

Klein Ikink groeit op in de Achterhoek. In haar gezin blijven moeilijke gespreksonderwerpen onbesproken, zoals het trauma van een overleden kind - nog voor Jantien zelf wordt geboren. Moeilijke gesprekken voeren leert ze niet, haar ware emoties tonen evenmin. In haar omgeving en ook op school krijgt ze bovendien niet de begeleiding die ze gewenst had. Pas nadat ze de regio verlaat, op reis gaat en los komt van haar omgeving, lukt het haar om haar verhalen daadwerkelijk te delen.

'Het gaat vaak nergens over'

"Ik worstelde als kind met dingen en dacht dat ik de enige was", zegt Klein Ikink in de tv-uitzending van De Week van Gelderland, waarin ze vrijdag te gast was. "Toen ik mijn verhaal deelde, merkte ik dat er veel meer mensen zijn die ermee worstelen. En als je dat met elkaar deelt, dan gáát het ergens over. Voor mijn gevoel gaat het vaak nergens over. Daar wil ik graag verandering in brengen."

In de Achterhoek lukt het vaak niet om de persoonlijke verhalen te horen, of ze zelf te vertellen. De cultuur is er niet naar. Het liefst zou Klein Ikink voor een omslag zorgen en daarom is ze haar missie begonnen. Ze denkt dat veel psychische hulp voorkomen kan worden, wanneer mensen opener naar elkaar zijn. "Kijk naar de lange wachtlijsten en hoe volgeboekt hulpinstanties zijn. Terwijl er een land te winnen valt, wanneer we meer met elkaar kunnen delen."

Het podium pakken

Tijdens de True Stories Told Live-bijeenkomsten (de derde editie is net achter de rug) kunnen mensen 'het podium pakken' om een echt, eigen verhaal te delen. Jantien faciliteert de avond: ze zorgt dat er sprekers zijn en dat er publiek is. Daarna is het aan de mensen die het woord nemen om hun verhaal te vertellen over leed, kwetsbaarheid of andere ervaringen.

Klein Ikink denkt dat we tegenwoordig heel goed zijn in het verbloemen van leed. Het perfecte leven dat velen voorspiegelen via bijvoorbeeld Instagram maakt het er niet gemakkelijker op. "We staan continu aan met social media en alles daaromheen. Hiervoor woonde ik in Lissabon en organiseerde ik hetzelfde. Het viel me op dat mensen daar het podium opstapten en hun verhaal deden voor een internationaal publiek. Ik wil er graag aan bijdragen dat je óók het gesprek aan durft te gaan met de mensen die het aangaat. Dat je de confrontatie niet uit de weg gaat."

Op zoek naar scholen

De Achterhoekse is nu in gesprek met scholen, op zoek naar een laagdrempelige manier om de dingen anders te doen. "Veel leerlingen kunnen best worstelen met de dingen die ze meemaken. Waarom wordt daar geen aandacht aan besteed? Ik denk al lange tijd aan een plan om de scholen binnen te komen, maar dat gaat lastig. Het is een log systeem. Hopelijk komt er eens een opening."

