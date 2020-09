Misschien is er nu al een nieuwe lockdown nodig, zegt deze verpleegkundige

Nieuwenhuis werkt normaal gesproken op de Longafdeling in Nijmegen. Ze vlogte dit voorjaar tijdens de eerste coronapiek vanuit de corona-afdeling binnen het CWZ voor Omroep Gelderland. Ze is bezorgd om de patiënten en haar collega's in het ziekenhuis, nu het aantal besmettingen oploopt.

Janine Nieuwenhuis vlogte in het voorjaar voor Omroep Gelderland. Eén van de mensen die ze sprak deed zijn verhaal in haar vlog.

Zie ook: Coronapatiënt emotioneel na negen dagen in coma: 'Je bent er ineens weer'

"Ik weet niet of we dit volhouden", zei Nieuwenhuis vrijdag in het tv-programma De Week van Gelderland. "Er zijn collega's met een burn-out. Het was emotioneel zwaar, de afgelopen maanden. Na de corona-uitbraak hebben we een hectische, drukke zomer gehad. Veel drukke dan andere zomermaanden, met reguliere verlate achterstallige ziekten. Collega's liepen lang door, ook op adrenaline."

Lang doorgelopen

"Patiënten die lang met klachten hebben doorgelopen, die dachten corona te hebben maar het niet hadden, maar bij wie de klachten er op leken en die nu een hele slechte uitslag krijgen: longkanker. Het is emotioneel zwaar. Ook voor ons als personeel, we hebben niet op adem kunnen komen."

"Ik hoor wel geluiden om me heen. 'Kan ik een tweede golf nog wel aan?' We staan vanaf maart al met zijn allen onder druk. Hoe gaan we dit doen? Ik vind het heel spannend. Natuurlijk zijn we goed voorbereid. En we weten nu ook veel meer. We zijn beter voorbereid nu. Ook qua medicatie en materialen", aldus Nieuwenhuis.

Overleven

Nieuwenhuis denkt dat ze zelf overeind blijft, doordat ze een goed overlevingsinstinct heeft en omdat ze kan relativeren. Wat ze wel moeilijk vindt, is dat mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden en dat het risico op nog meer besmettingen toeneemt. "Ze beseffen niet dat het erger wordt als ze zo doorgaan en dan komen we terug bij situatie die we in maart hadden. En dat willen we toch niet?"

"Het is allemaal niet zo moeilijk om wat afstand te houden. Misschien moet voetbal toch weer zonder publiek worden gespeeld. En nu de winter er straks aankomt en we allemaal weer binnen zitten, vind ik het heel onzeker wat er gaat gebeuren. Mensen uit de Randstad trekken op het moment naar andere gebieden in ons land waar méér mag, waar minder strenge regels gelden. Ik denk niet dat dat goed is. Dus ik vind de toekomst onzeker. Hoe het zal gaan."