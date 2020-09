Marcouch vreest geen toestroom Nijmeegse studenten na maatregelen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vreest geen massale toestroom van Nijmeegse studenten, nadat vrijdagmiddag bekend werd dat bij de horeca in de Waalstad vanaf zondag om middernacht de lichten aan moeten. En dat terwijl je op slechts twaalf treinreisminuten van de Arnhemse Korenmarkt wél tot 3.00 uur kunt blijven zitten. "Ik weet niet of het aantrekkelijk is om voor een paar uurtjes hierheen te komen", schat Marcouch in.

"Het is niet verboden om deze kant op te komen", erkent de burgervader. Maar de anderhalve meter blijft wel gelden, benadrukt hij. Bovendien heeft de Arnhemse horeca voldoende aan de huidige bezoekersaantallen binnen de coronamaatregelen, werd hem donderdag nog in een gesprek met de Arnhemse horecaondernemers bevestigd.

'Sneller boetes en sluiting'

In dat gesprek kondigde Marcouch ook aan de handhaving in zijn stad te intensiveren. "Dat betekent sneller boetes en eventueel sluiting. We hebben nu voortdurend gewaarschuwd", maakt de burgemeester duidelijk. Dat geldt niet alleen voor de horeca. Sportkantines en trouwzalen kunnen ook op extra toezicht rekenen, kondigt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden aan.

Voor zijn regio was er nog geen sprake van verscherpte maatregelen, zoals inmiddels in veertien andere regio's in het land wel het geval is. "Maar dat kan snel gaan", weet Marcouch. "Het gaat niet de goede kant op." Ook in het midden van Gelderland lopen de besmettingen volgens hem hard op. "En met privéfeestjes, bruiloften of samenkomsten in studentenhuizen kan die stijging in een keer flink toenemen." Zijn advies: doe het niet.

'Uitvinden of dit werkt'

Eigenlijk is ons land te klein voor regiospecifieke maatregelen, stelt de burgervader. Daarom zie je volgens hem nu ook dat regels al snel voor vrijwel alle gebieden gelden. "Amsterdam en Arnhem liggen nu eenmaal niet zo heel veel ver uit elkaar. Maar we zullen met elkaar uit moeten vinden of dit goed werkt."

