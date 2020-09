Maarten van Rossem: 'Je aan de regels houden is vrij gemakkelijk'

Historicus en schrijver Maarten van Rossem snapt niet dat mensen het zo moeilijk vinden zich te houden aan de coronamaatregelen. Dat zei hij vrijdag in de tv-uitzending van De Week van Gelderland. "In principe, als je het wilt, kun je je vrij gemakkelijk aan de regels houden."

"Ik leef een betrekkelijk veilig leven. Ik ga niet naar de kroeg en om een voorbeeld te noemen: ook bij de opnames van een programma als dit of De Slimste Mens kun je je vrij gemakkelijk aan de regels houden. Als je dat wil."

Op oorlogspad

Van Rossem maakte onlangs voor Omroep Gelderland een serie over Operatie Market Garden: Op oorlogspad met Maarten van Rossem. In de serie gaat de historicus op zoek naar sporen van het verleden en bezoekt hij ook zijn ouderlijk huis in Wageningen, niet ver van de Diedenweg waar bij het bombardement in september 1944 in totaal 43 mensen om het leven kwamen.

"Het familieverhaal was dat de scherven in het rond vlogen. Mijn wiegje stond achter in de tuin en mijn moeder dacht: 'Moet ik hem gaan halen of niet?' Dat heeft zij niet gedaan, en volgens de familieoverlevering is dat mijn redding geweest."

Behalve een serie over Market Garden schreef Van Rossem ook een boek over de Slag bij Arnhem. "Ik heb de coronatijd vrij nuttig besteed. Ik had dit project nog liggen en dus heb ik dit boek geschreven." Het boek, dat Allemaal de schuld van Montgomery heet, is geschreven aan de hand van brieven die zijn opa schreef aan zijn zussen. "Mijn opa heeft een groot aantal brieven nagelaten uit het laatste oorlogsjaar. Het geeft een beeld van de familie en de omstandigheden in het zeer onaangename laatste oorlogsjaar."

Oorlogsslachtoffer

Van Rossem groeide weliswaar op in Wageningen in oorlogstijd en maakte de bombardementen dus van dichtbij mee, maar het zich herinneren doet hij niet. "Ik herinner mij he-le-maal niets van oorlog, maar het scheelde weinig of ik was een oorlogsslachtoffer."

Kijk de uitzending van De Week van Gelderland terug: